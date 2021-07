Un centre d’excellence de la jeunesse arabe voit le jour à Tunis

Le centre d’excellence de la jeunesse dans la région arabe a été inauguré à Tunis dans l’après midi du jeudi 8 juillet 2021 à l’occasion d’une cérémonie en présence d’une pléiade de personnalités officielles dont la ministre de la jeunesse, du sport et de l’intégration professionnelle par intérim, Sihem Ayadi, des représentants du Fonds des Nations Unies et de la société civile ainsi que nombre d’ambassadeurs des pays arabes.

Sihem Ayadi a, à cette occasion, fait savoir que le centre d’excellence de la jeunesse contribuera à pallier les entraves devant les jeunes et fera office d’espace d’échange d’expériences et d’expertises et de promotion des compétences.

La ministre assure que la Tunisie a veillé à ce que ce centre soit un cadre mobilisateur des structures gouvernementales et de leurs associés pour atteindre les objectifs tracés, tout en étant au service de la jeunesse arabe. Elle a, par la même, exprimé sa considération aux initiateurs de ce projet.

De son côté, le directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population dans les pays arabes, UNFPA, a déclaré que le centre sera un lieu de savoir et de communication et un réservoir d’expériences et d’expertises. “La Tunisie est un espoir pour les jeunes arabes en matière de prise de décision et de leadership”, a-t-il lancé.

Selon lui, des défis socio-économiques se défilent devant les jeunes dans cette circonstance épidémiques particulière qui les poussent à s’adapter avec les mutations actuelles, faisant remarquer que le centre d’excellence de la jeunesse arabe offrira un ensemble d’instruments pour les aider à développer leurs compétences et créer des opportunités.

Un accord a été convenu, par ailleurs, entre le gouvernement tunisien représenté par le ministère de la jeunesse et du sport et de l’intégration professionnelle et le bureau régional des Etats arabes relations du Fonds des nations unies de la population, en vue de favoriser une meilleure appréhension de la situation des jeunes dans la région arabe et leur offrir un apprentissage en phase avec leurs besoins, tout en définissant des stratégies et des politiques appropriées.

Tekiano avec TAP