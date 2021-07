Concours d’innovation AppsUp 2021: Pour un écosystème intelligent et interconnecté

Le concours d’innovation de l’application Huawei HMS 2021 (Apps UP 2021), qui a pour thème “HMS Innovate for All”, a débuté officiellement le 10 juin 2021 en Chine, et comporte quatre phases : inscription et soumission, préliminaire, examen public et finale régionale.

En mettant en évidence les capacités ouvertes HMS pionnières, le concours a pour objectif : inciter les développeurs du monde entier à développer des applications innovantes pour une expérience numérique transparente, intelligente et innovante.

Trois nouveaux prix sont introduits dans ce concours, dont le prix de la meilleure innovation de base HMS, le prix de la couverture de tous les scénarios et le prix Tech Women’s.

Pour cela, Huawei invite les développeurs du monde entier à aider et à écrire l’avenir.

La cérémonie de la deuxième édition « AppsUp »

Lors de la cérémonie d’ouverture, Liu Dongfang directeur Cloud Service a partagé des réalisations passionnantes lors du développement de l’écosystème HMS. Fin mai 2021, le nombre de développeurs Huawei enregistrés a dépassé les 4 millions et le nombre d’applications intégrant HMS Core a atteint 134 000, les deux ayant doublé par rapport aux chiffres de l’année dernière. HMS est désormais le troisième plus grand écosystème d’applications mobiles au monde.

Huawei a également annoncé officiellement lors de la cérémonie d’ouverture que le HMS Core 6.0 était proche, ce qui fournira des services pour alimenter davantage la mise à niveau de l’écosystème d’applications de Huawei. De plus, une synergie approfondie entre HMS et HUAWEI CLOUD apportera davantage de technologies et d’outils backend aux développeurs mondiaux grâce à des technologies natives du cloud à pile complète, une chaîne d’outils de développement cloud complète, des capacités de sécurité de pointe et des capacités de solution d’agrégation du secteur.

L’AppsUp 2021 bat son plein maintenant. C’est une excellente opportunité aux développeurs tunisiens pour participer au concours et à soumettre leurs œuvres via le site officiel (lien d’inscription) jusqu’au 20 août 2021 avant 18h00 (heure de Pékin). Huawei a investi 1 million de dollars US pour récompenser les meilleurs développeurs ayant participé au concours.

Huawei HMS

Le concours d’innovation des applications Huawei HMS (AppsUP) vise à inspirer les développeurs talentueux du monde entier à créer des expériences numériques transparentes, intelligentes et innovantes, et à explorer l’avenir de l’intelligence numérique. En mettant en avant les capacités ouvertes HMS pionnières, le concours donne aux développeurs désirant intégrer le HMS les outils nécessaires pour construire un monde entièrement connecté de demain et Huawei Tunisie met à leur disposition un ingénieur sans frais supplémentaires afin de les supporter.

Pour prendre en charge l’intégration efficace de HMS Core, Huawei fournit une gamme d’outils de développement, tels que HMS Toolkit et Reality Studio, qui permettent aux développeurs de créer rapidement des applications acclamées à des coûts remarquablement bas.

L’écosystème HMS va au-delà des propres produits et services de Huawei, et ouvre plus que de simples interfaces API. Huawei espère devenir un centre d’excellence qui met en relation les consommateurs, les développeurs et les fournisseurs de services tiers, offrant une gamme plus diversifiée d’expériences premium aux consommateurs.

Concours « Apps up » édition 2020

Concernant l’édtion de l’année dernière, le concours d’innovation de l’application Huawei HMS 2020 a attiré plus de 3 000 équipes de plus de 170 pays et régions dans les cinq régions du concours (Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique et Chine). 20 applications exceptionnelles ont été présélectionnées dans chaque région, parmi des milliers d’applications innovantes HMS soumises.

Ces applications couvraient toutes les facettes de la vie quotidienne, inspirant des expériences intelligentes dans les domaines de la santé et du fitness, de l’éducation, de l’agriculture, de la protection de l’environnement, des transports et de la sécurité publique, entre autres. Le concours a atteint plus de quatre millions de développeurs.

Parmi les gagnants, Med.tn qui est une plateforme tunisienne innovante qui permet de trouver rapidement un médecin le plus proche de chez vous et de prendre rendez-vous en ligne gratuitement. En outre, à travers cette application les internautes ont le droit de poser des questions en ligne directement aux médecins en respectant les termes de confidentialité. L’application a atteint 2 millions de visiteurs par mois, 10 000 praticiens qui font confiance à Med.tn ce qui a fait d’elle la première plateforme médicale en Afrique.

Cette expérience avec Huawei était excellente ce qui a permis de mettre en ligne l’application Med Tn sur Huawei AppGallery et atteindre plus de 73 000 médecins et patients qui ont téléchargé cette dernière.

Tekiano avec communiqué