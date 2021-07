JO 2020 Tokyo: Qui sont les 63 athlètes tunisiens qualifiés aux Jeux Olympiques de 2021?

La délégation tunisienne qui ira à Tokyo pour participer aux jeux olympiques de 2021, JO2020, qui devraient se tenir du 23 juillet au 8 août 2021 comptera 63 athlètes représentant 16 sports différents avec un seul sport collectif qui est le Volley-ball, indique le président du Comité national olympique tunisien (CNOT), Mehrez Bousayène .

La plus importante délégation tunisienne à prendre part aux Jeux Olympiques en terme de nombre

C’est la plus importante délégation tunisienne en terme de nombre à prendre part à une édition des olympiades après l’édition de Londres, déclare le président du CNOT lors d’une conférence de presse virtuelle réalisée vendredi 09 juillet 2021. Il précise qie 67% des sportifs tunisiens qualifiés disputeront leurs premiers jeux Olympiques. Il s’agira de la première participation pour la discipline du tir à l’arc et la 2ème pour 17 sportifs tunisiens.

Pour la première fois dans l’histoire des participations tunisiennes aux Jeux Olympiques, le nombre de sportives féminines dépasse celui des sportifs masculins, abstraction faite de l’équipe nationale de Volleyball hommes, soient 29 filles et 22 garçons.

Les deux disciplines ayant le plus représentés la Tunisie lors des jeux restent, sans conteste, l’athlétisme et la boxe avec 14 participations.

Les 63 qualifiés se répartissent sur 16 sports dont un seul sport collectif (Volleyball) et 15 sports individuels (Athlétisme, Canoë-kayak, Aviron, Natation, Tir à l’arc, Tir, Taekwondo, Tennis, Tennis de Table, Boxe, Escrime, Voile, Lutte, Haltérophilie et Judo). De même que les sports individuels enregistrent un record en qualifiant 51 représentants.

Le premier athlète tunisien qualifié pour Tokyo 2020 a été le nageur Ayoub Hafnaoui qui avait décroché son billet depuis le 22 août 2017, tandis que la dernière à se qualifiée, est la judokate Nihel Landolsi (4 juillet 2021).

Liste des 63 athlètes tunisiens qualifiés aux JO2020 à Tokyo et leurs sports et disciplines respectifs:

Des anciens champions olympiques tunisiens dans le staff technique

“La délégation comptera, par ailleurs, huit anciens champions olympiques devenus entraîneurs”, a encore ajouté le président du CNOT. Pour sa part, le secrétaire général du CNOT et président de la fédération tunisienne de Judo, Skander Hachicha, a déclaré que les chances tunisiennes à Tokyo demeurent relativement bonnes et l’objectif fixé est celui de faire mieux sinon rééditer les exploitas de Rio de Janeiro.

Toutefois, a-t-il fait remarquer, il sera difficile de demander aux athlètes tunisiens de briller à tous les niveaux compte tenu des difficultés rencontrées lors de la préparation aux plans logistique et financier, en raison de l’épidémie liée au coronavirus.

De son côté, le président de la délégation tunisienne à Tokyo, Ridha Manai a fait savoir qu’outre les 63 sportifs engagés, le groupe Tunisie comptera 39 cadres techniques dont 10 étrangers, deux médecins et 9 kiné dont 2 étrangers.

Les 8 anciens athlètes olympiens qui seront dans le staff technique sont : Le médaillé de bronze aux JO 96 Fathi Missaoui (boxe 1996), Marouane Fehri (Volleyball, 2004), Anis Lounifi (Judo 2000-2004), Bechir Khiari (1984) , Gdara Hmam (Tennis de table 2000), Mohamed Rebai (Escrime, 2004), Khaled Houcine (Kayak 2012, 2016) et Mohamed Bargaoui (Lutte, 2000) .

Un record pour Oussama Mellouli, 6ème olympiade et des sportifs d’élite qualifiés

Ossama Mellouli signe avec cette nouvelle participation sa 6ème olympiade. Le nageur tunisien,médaillé d’or aux JO à deux reprises et champion du monde tunisien de natation, rejoint le cercle fermé des trois autres nageurs au monde à avoir accompli cet exploit : 2 nageurs suédois et 1 nageur turc.

Parmi les sportifs d’élite qualifiés pour Tokyo 2020, nous retrouvons aussi Maroua Amri, Ines Boubakri et Nihel Cheikhrouhou qui seront à leur 4eme olympiade. Ons Jabeur, Sarra Besbes, Heykel Achouri (Lutte), Afef Ben Ismail (Kayak) et Mohamed Ali Mrabet (Kayak) seront à leur 3eme olympiade.

Les deux Porte-drapeaux tunisiens aux JO 2020

Le choix des porte-drapeaux tunisiens aux JO 2020 s’est finalement porté sur l’escrimeuse Ines Boubakri (33 ans), médaillée de bronze en 2016 et chez les hommes, c’est le volleyeur Mehdi Ben Cheikh (42 ans), capitaine de l’équipe nationale de Volley-ball, qui détient le record des qualifications en sports collectifs aux Jeux Olympiques, qui sera le porte-drapeau tunisien. Le choix s’est basé sur des critères objectifs ( meilleurs résultats et classements obtenus ).

Ines Boubakri dont c’est la 4ème participation aux jeux olympiques (Pékin 2008, Londres 2012, Rio 2016) a déclaré à ce propos : Être la première athlète femme qui brandira la bannière tunisienne est la consécration ultime pour tout athlète….Faire porter le drapeau tunisien aux quatre coins du monde par une femme, sera un formidable coup de projecteur pour le sport tunisien…. Mais il sera aussi et surtout un message fort envoyé aux femmes de mon pays d’abord ainsi que le monde arabe et africain en montrant que la Tunisie œuvre pour le droit des femmes et la parité des genres.

Aux dernières nouvelles, les Jeux olympiques de Tokyo devraient se dérouler dès le 23 juillet 2021 à huis clos et sous état d’urgence en raison de l’augmentation du nombre de cas de Covid-19 au Japon; près de 900 contaminations ont été dénombrées à Tokyo, le 8 juillet dont 30 % sont dues au virus Delta. le gouvernement japonais a décidé de remettre en place l’état d’urgence et de fermer la grande majorité des épreuves des JO au public…

S.B.