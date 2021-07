Euro 2020 : Italia championne d’Europe, le bonheur éclate dans la péninsule (vidéo)

L’Italie a remporté l’Euro 2020 en battant l’Angleterre chez elle à Wembley aux tirs au but (1-1, 3-2 tab) et devient ainsi la championne d’Europe de football pour la deuxième fois de son histoire, après un premier sacre en 1968.

Le latéral gauche anglais Luke Shaw a ouvert cette finale de l’Euro 2020 dans la soirée du dimanche 11 juillet 2021 à la 2ème minute et le défenseur central italien Leonardo Bonucci a égalisé à la 67ème. Le gardien italien Gianluigi Donnarumma a met fin à ce match Italie Angleterre, et a offert le titre aux Italiens en arrêtant un ultime tir au but anglais de Saka. L’Italie succède au Portugal, sacré en 2016 en France.

Les manifestations de joie éclatent dans la péninsule italienne du nord au sud et les supporters de tous les âges ont investi les places et espaces publiques en brandissant les drapeaux vert blanc rouge.

De Rome à Milan en passant par Naples, Bari et Turin, le bonheur de ce peuple, gravement impacté l’année dernière par la crise du coronavirus, est beau à voir. Nous partageons avec vous dans la vidéo qui suit des extraits des festivités en Italie après l’obtention du titre de champion d’Europe de 2020:

Tekiano