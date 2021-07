Ons Jabeur met en vente sa raquette de Wimbledon pour la lutte contre la covid en Tunisie

La joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur met en vente sa raquette de Wimbledon au profit de la lutte contre le coronavirus en Tunisie. La championne tunisienne qui a récemment créé l’exploit en atteignant les quarts de finale du tournoi de Wimbledon, désire à travers cette action participer aux efforts de la société civile pour équiper les hôpitaux de Tunisie et venir en aide aux malades du coronavirus en Tunisie.

Ons Jabeur promet aussi de participer financièrement de son côté à cette lutte, en plus du prix de la vente de la raquette qu’elle fixe à 2000 dt (mais espère qu’elle va valoir plus) et diffuse un message de soutien à travers une vidéo éditée sur son profil Facebook que nous partageons avec vous :

La Tunisienne Ons Jabeur (26 ans) a gagné une place dans le classement WTA publié lundi, et se hisse désormais à la 23ème place mondiale, après sa qualification historique dans un quart de finale du tournoi de Wimbledon perdu devant la Biélorusse Aryna Sabalenka, qui est passée de la 3ème à la 4ème place .

Jabeur dont l’objectif est de se hisser dans le TOP 10 mondial, avait fait forte impression lors de son parcours sur le gazon de Wimbledon en éliminant tour à tour, la Suédoise Rebecca Peterson (6-2, 6-1), l’américaine Venus Williams (7-5, 6-0), l’Espagnole Garbine Muguruza 5-7, 6-3, 6-2), la Polonaise Iga Swiatek (5-7, 6-1, 6-1) avant de céder devant Sabalenka, (6-4, 6-3).

Après ce troisième Tournoi du Grand Chelem, la championne Tunisienne va se rendre à Tokyo, où elle sera la seule joueuse à représenter la Tunisie dans cette discipline aux Jeux Olympiques de Tokyo.

