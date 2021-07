Tunisie – météo : Une légère hausse des températures, lundi

Le temps sera marqué lundi 12 juillet 2021 par une légère hausse des températures. Ainsi, les maximales se situeront entre 33 et 37 degrés, sur les régions côtières, et entre 39 et 44 degrés ailleurs, pour atteindre localement 46 degrés au sud, avec des coups de sirocco.

Le ciel sera peu nuageux le matin sur la plupart des pays. Des pluies éparses et localement, orageuses sont attendues l’après midi sur les hauteurs ouest.

Le vent soufflera modéré avec une vitesse ne dépassant pas les 40 km/h près des côtes. La mer sera agitée au nord.