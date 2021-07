Le milliardaire Richard Branson revendique le titre du 1er touriste de l’espace! (vidéo)

Le milliardaire britannique Richard Branson, ouvre la voie du tourisme spatial et devient le premier touriste de l’espace, précisément le premier chef d’entreprise spatial à voler dans l’espace dans son propre vaisseau. Il devance ainsi les milliardaires Elon Musk et Jeff Bezos qui ambitionnent aussi d’effectuer ce voyage inédit.

L’entrepreneur très présent sur les réseaux sociaux déclare réaliser ainsi un rêve d’enfance. “C’est le voyage d’une vie. J’en rêvais depuis toujours. C’est l’expérience la plus incroyable que je n’ai jamais vécu. Je vois en bas notre magnifique port spatial se rapprocher.” “Je félicite tous les ingénieurs, toutes les équipes qui ont rendu ce vol possible” avait déclaré le PDG de Virgin Galactic.

L’avion spatial VSS Unity de Virgin Galactic est parti dans une mission inédite dans l’espace dimanche 11 juillet, pour un voyage d’une heure et demi au dessus du nouveau Mexique. Un équipage au complet a accompagné le milliardaire Richard Branson dans ce voyage dans l’espace qu’il a partagé en vidéos :

I was once a child with a dream looking up to the stars. Now I’m an adult in a spaceship looking down to our beautiful Earth. To the next generation of dreamers: if we can do this, just imagine what you can do https://t.co/Wyzj0nOBgX #Unity22 @virgingalactic pic.twitter.com/03EJmKiH8V

— Richard Branson (@richardbranson) July 11, 2021