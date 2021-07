Projet “Livres des deux rives”: Un dialogue méditerranéen par le livre

Le projet “Livres des deux rives”, vise à renforcer le dialogue entre les deux rives de la Méditerranée par des actions de coopération autour du livre, à soutenir les flux de traduction entre le français et l’arabe et à accompagner le secteur du livre en Tunisie, en Algérie et au Maroc.

Porté par l’Institut français et doté de 80 000 euros, le fonds Livres des deux rives accompagne les éditeurs algériens, marocains, tunisiens et français pour leurs projets d’ouvrages en littérature générale, en sciences humaines et sociales et en la littérature jeunesse.

Issu du Sommet des deux rives de la Méditerranée, le programme “Livres des deux rives”, mis en œuvre par l’Institut français, durera de juin 2021 à février 2023. Les actions du projet, mises en œuvre dans une logique partenariale et multilatérale, s’articulent autour de deux axes :

– la traduction, d’une part, avec l’ambition de soutenir les flux de traduction entre le français et l’arabe et de favoriser la professionnalisation des traducteurs,

– l’édition, d’autre part, avec la volonté de soutenir les échanges et les projets communs entre les acteurs des pays concernés mais aussi de permettre une meilleure promotion des auteurs et de faciliter la circulation des œuvres.

Une composante transversale, autour de la jeunesse, accompagne ces deux axes et vise à renforcer la structuration de l’édition jeunesse en rive Sud, à favoriser les échanges éditoriaux entre les deux rives dans ce domaine éditorial et à soutenir, par des actions dédiées, le dialogue des jeunes des sociétés civiles des pays concernés.

Pour en savoir plus sur le projet “Livres des deux rives” et participer, consulter le site: https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/livres-des-deux-rives

Le dernier délai pour postuler est fixé pour le 10 septembre 2021.

Tekiano