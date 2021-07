Tunisie – météo : Ciel partiellement nuageux, avec des pluies éparses au nord

Le ciel sera partiellement nuageux, mardi 13 juillet 2021 sur la plupart de régions tunisiennes, avec des pluies éparses, au nord, et seront orageuses, l’après midi, aux régions de l’extrême nord.

Les températures seront en légère baisse, au nord, puisque les maximales se situeront entre 33 et 39 degrés. Elles ne dépasseront pas les 29 degrés sur les régions côtières et varieront entre 38 et 45 degrés ailleurs, pour atteindre les 47 degrés au sud ouest avec des coups de sirocco.

Le vent soufflera modéré avec une vitesse qui peut atteindre les 50 km/h. La mer sera agitée à très agitée.