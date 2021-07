Une Autre Voie Possible : Une campagne en Tunisie pour faire face à l’immigration clandestine

Une campagne d’information et de sensibilisation sur les voies régulières de la migration et les risques de la migration irrégulière intitulée “Une Autre Voie Possible” est lancé par l’Organisation Internationale du Travail, dans le cadre du projet AMEM – Appui à la migration équitable pour le Maghreb, financé par l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement.

Inédite dans son genre, cette campagne nationale d’information et de sensibilisation s’adressera principalement à la jeunesse tunisienne potentiellement candidate à participer une action d’immigration clandestine en quittant le pays par les voies irrégulières.

Pendant les 6 prochains mois, Une Autre Voie Possible visera à fournir des informations fiables à double effet :

– Faire connaître les véritables possibilités de migration offertes par les acteurs institutionnels tunisiens

– Sensibiliser sur les risques liés aux parcours de migrations irrégulières.

Une Autre Voie Possible se situe dans la continuité des actions entreprises en Tunisie grâce au projet régional AMEM, dont l’objectif principal est d’assurer un continuum de protection aux travailleurs migrants au départ et à l’arrivée des pays du Maghreb.

La campagne se compose d’un ensemble d’actions ciblées sur le digital et sur l’étendue du territoire national, et délivrera des messages adaptés au langage des jeunes. Vidéos témoignages et informatifs, débats et espaces d’échange, une série interactive, une caravane et des courts métrages fiction animeront le temps libre des jeunes tunisiennes et tunisiens devant l’écran d’un smartphone ou dans les quartiers de leurs villes.

Une Autre Voie Possible se fera vecteur de messages aidant les jeunes potentiels migrants à prendre un choix conscient et bien réfléchi pour leur futur d’adultes.

Pour plus de détails et pour suivre les actions de la campagne, visitez la plateforme digitale :uneautrevoiepossible.tn et la page Facebook : Une Autre Voie Possible

Tekiano avec communiqué