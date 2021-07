La Fondation Rambourg partenaire de Oussema Mellouli pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2021

La Fondation Rambourg s’engage aux côtés de la figure majeure de la nation tunisienne ; le champion olympique Oussema Mellouli. Ce partenariat vise notamment à soutenir le champion dans son objectif de concourir aux jeux olympiques de Tokyo 2021 pour la 6éme fois et s’inscrit dans la volonté de la Fondation Rambourg de réaffirmer une nouvelle fois ses engagements envers le rayonnement des parcours d’excellence tunisiens.

La Fondation Rambourg qui a à cœur d’encourager, promouvoir et récompenser les parcours d’exception devient sponsor du nageur tunisien Oussama Mellouli qui s’est qualifié pour la finale du 10 000 m en eau libre aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021.

« Avec la Fondation Rambourg, tous les défis sont possibles » – Oussema Melllouli

A l’âge de 37 ans, Oussema Mellouli participera à sa 6ème qualification consécutive aux JO et entrera ainsi dans l’histoire de la natation mondiale en tant que quatrième nageur de l’histoire à participer à sa 6ème olympiades (Sydney 2000, Athènes 2004, Beijing 2008, London 2012, Rio 2016) grâce à sa persévérance sans égal. Il est également le sportif tunisien le plus titré de l’histoire des Jeux olympiques avec deux médailles d’or et une médaille de bronze lors des JO de 2008 et 2012.

A travers ce partenariat la Fondation Rambourg apporte un accompagnement financier au nageur. La dotation accordée aura pour but de permettre au champion d’aborder dans les meilleures conditions le plus important événement sportif mondial.

« La Fondation Rambourg est ravie de soutenir l’un des symboles de la persévérance et l’excellence sportive Tunisienne. » indique Shiran Ben Abderrazak, directeur exécutif de la Fondation Rambourg

A propos de la Fondation Rambourg

Etablie en 2015, la Fondation œuvre principalement au développement de l’économie créative et culturelle en Tunisie par le développement territorial. Elle s’engage à faire évoluer notre société en mettant l’art, la culture, le patrimoine, le sport et la créativité au plus près des individus.

Communiqué