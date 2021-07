La Tunisie publie une Norme Technique spécifique à l’huile de pépins de figue de Barbarie

L’huile de pépins de figue de Barbarie bio(Organic Cactus Seed Oil) est devenue le fer de lance indiscutable de la nouvelle cosmétique tunisienne. Ce produit anti-âge précieux est exporté par la Tunisie sur les 5 continents et se commercialise à des centaines de dinars le litre.

En vue de positionner la Tunisie comme pays leader de la production de l’huile de pépins de figue de barbarie et afin de garantir une qualité standardisée optimale de ce produit cosmétique très prisé, l’Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI Tunisie) vient de publier la norme tunisienne relative à l’huile de pépins de figue de barbarie sous le code NT :118.152 (2021).

La Tunisie est devenue ainsi le premier et seul pays au monde à standardiser les caractéristiques de cette huile précieuse, ce qui traduit toute l’importance accordée à ce secteur stratégique par le pays.

Les travaux pour la préparation de la norme ont démarré il y a 2,5 années grâce à une collaboration publique-privée qui a vu la participation de plusieurs intervenants tels que le Ministère de l’Agriculture et l’Association Nationale du Développement du Cactus (ANADEC Tunisie) qui regroupe depuis 2018 les entreprises de la filière et qui était derrière la requête de préparation de la norme. La démarche de l’élaboration de la norme a été appuyée par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) dans le cadre du projet PAMPAT financé par le Secrétariat d’Etat à l’Economie Suisse (SECO).

La norme fixe les spécifications techniques ainsi que les critères de qualité et de composition de l’huile de pépins de figue de barbarie tunisienne. Cette référence officielle détermine les valeurs limites pour chaque paramètre physico-chimique et permet ainsi aux opérateurs tunisiens d’assurer la qualité requise et de garantir ainsi la conformité du produit.

Cette nouvelle norme contribuera certainement au développement des exportations du secteur. Selon une enquête menée par l’ONUDI, les ventes internationales représentent environ la moitié du chiffre d’affaires des entreprises tunisiennes de transformation du cactus et celles-ci ont enregistré une nette tendance à l’hausse même pendant l’année 2020 marquée par la crise économique mondiale.

En effet, le secteur continue à avoir le vent en poupe. Le nombre d’entreprises de transformation de cactus est passé de 5 en 2014 à 42 en 2020 dans tout le pays.

Le grand succès du produit phare de la filière, l’huile de pépins de figue de barbarie, est dû à ses nombreux bienfaits dermatologiques. Cet élixir de beauté est riche en Omega 6 et en Vitamine E. D’ailleurs, des études cliniques réalisées en 2020 par l’ONUDI ont confirmé que l’huile de pépins de figue de barbarie tunisienne certifiée biologique est un véritable élixir de beauté et a des effets anti-tâches, anti-cernes, anti-rides et raffermissants.

Les études cliniques se sont déroulées sur une période de 28 jours dans un laboratoire internationale de renommée et ont concerné une population de femmes âgées entre 45 et 65 ans, qui ont appliqué le protocole d’utilisation pour déterminer l’efficacité de l’huile tunisienne. 97% des volontaires ayant suivi le protocole d’application de l’huile lors de l’étude clinique ont confirmé leur satisfaction par rapport aux caractéristiques et à l’efficacité du produit et ont exprimé leur intention de poursuivre son utilisation.