Deux startups tunisiennes dans les 10 finalistes en lice pour remporter EMERGING Mediterranean 2021

Le Bootcamp des 2 Rives, auquel ont participé 30 des 305 startups ayant candidaté pour EMERGING Mediterranean 2021, s’est clôturé après 72 heures d’intelligence collective alliant formations de haut niveau et coaching individuels, où de nombreux acteurs ont pu apprécier la créativité, l’agilité, la disruption mais surtout l’énergie et l’enthousiasme des 30 jeunes pousses présélectionnées dans le cadre du programme EMERGING Mediterranean.

A travers des sessions individuelles de coaching, les startups du programme ont également pu recevoir des conseils clés pour leur développement et préparer leur pitch final. Ainsi, après 72h de réflexion sur la maximisation de leur impact et d’accélération de leur business model, les startups ont présenté leur pitch Deck devant un jury d’experts.

Cette session de pitch tant attendue a clôturé le Bootcamp le 11 juillet après-midi, et a permis de sélectionner les 10 startups issus de la rive sud de la Méditerranée les plus prometteuses du programme, deux par pays (Maroc, Tunisie, Algérie, Mauritanie, Libye).

Deux startups tunisiennes ont été sélectionnées dans le cadre du programme EMERGING Mediterranean. :

– ENVAST :plateforme offrant un enseignement accessible et de qualité pour les écoles élémentaires tunisiennes, grâce à des contenus gamifiés intelligents adaptés aux besoins spécifiques des élèves.

– AI Diagnosis Vision :plateforme web utilisant l’intelligence artificielle pour analyser les radiographies des dentistes, leur fournir un diagnostic précis et un plan de traitement.

Les 10 startups seléctionnés seront accompagnées durant tout l’été par de nombreux partenaires du programme EMERGING Mediterranean puis départagées en septembre 2021 lors d’un pitch final.

Ces dix finalistes suivront, entre juillet et août 2021, dans la cadre d’une Summer Startup Clinic, des formations en matière de propriété individuelle et des coaching de préparation au pitch délivrés par des partenaires d’EMERGING Mediterranean, experts de l’accompagnement et du leadership. Elles passeront, début septembre 2021 devant un Jury Final qui élira les 5 lauréats (un par pays).

À propos d’EMERGING Mediterranean

Fruit des travaux réalisés durant les forums préparatoires du Sommet des deux rives et bénéficiant du soutien de l’Agence Française de Développement, EMERGING Mediterranean été créé par Samir Abdelkrim pour identifier, accélérer et faire connaître les pépites technologiques de la Tech For Good en Méditerranée, afin de démultiplier leur impact, mettre en valeur ces modèles de réussite et, in fine, contribuer à la résilience de leurs sociétés.

Pour plus d’informations : www.emergingmediterranean.co

Tekiano avec communiqué