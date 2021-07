Lancement de YouTube Shorts, la version courte de YouTube qui concurrence TikTok

YouTube Shorts, le format court de YouTube a été généralisé après les USA et l’Inde dans plus de 100 pays dans le monde. Cette version du réseau social va permettre aux utilisateurs de la plateforme de Google de créer et publier des vidéos ultra courtes, rappelant le mode de fonctionnement de TikTok.

YouTube Shorts se présente sous forme de vidéos de 60 secondes maximum, de quoi concurrencer l’autre réseau social dédié à la création de vidéos courtes TikoTok, de plus en plus en vogue. Il est proposé depuis le 14 juillet 2021 dans tous les pays de la zone “EMEA” (Europe, Moyen-Orient et Afrique), toujours en version bêta, a précisé à l’AFP la filiale de Google.

Dans la vidéo qui suit, YouTube présente les Shorts et leur intérêt, comment en créer et comment les utiliser:

Les créateurs des vidéos de YouTube Shorts peuvent utiliser des extraits audio de vidéos YouTube. De quoi faciliter la production de certaines vidéos potentiellement virales, comme celles dans lesquelles on réagit à d’autres contenus partagés sur YouTube ou dans lesquelles on applique une recette ou un tuto.

Il est conçu pour encourager l’utilisation du smartphone pour créer ou regarder les vidéos.

S.B.