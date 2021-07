SNCFT : Le trafic de trains sur la ligne Tunis – Erriadh, se fera toutes les demi-heures, durant les week-ends

La SNCFT a fait savoir que le trafic de trains pour les voyageurs sur la ligne de la banlieue sud de la capitale (Tunis – Erriadh), dans le deux sens, se fera toutes les demi-heures, au cours de chaque week-end (les samedis et les dimanches), et ce, à partir de samedi 17 juillet 2021.

Selon un communiqué, publié vendredi, le départ du premier train de Tunis vers Erriadh, et celui d’Erriadh vers Tunis a été fixé à 5h30, alors que le départ des deux derniers trains (Tunis- Erriadh, et Erriadh- Tunis) a été fixé à 18h30.

La SNCFT a appelé les usagers de trains à présenter des autorisations légales de déplacements et les a invité à respecter les mesures de précaution et de santé indispensables, notamment, le port de masques et la désinfection des mains.