TOPNET et ENACTUS Tunisie signent un partenariat Stratégique

TOPNET, le 1er fournisseur de Services Internet en Tunisie et Enactus Tunisie, l’organisation d’entrepreneuriat social, viennent d’annoncer la signature d’un accord de partenariat stratégique dans le cadre d’une cérémonie organisée le Mardi 13 Juillet 2021 au siège de TOPNET en présence de la Directrice Générale de TOPNET, Madame Rym Ben Dhief Akremi, et de Madame Khaoula Khedimy Boussama, Présidente & CEO d’Enactus Tunisie.

Lors de son intervention, Mme Rym Akremi, a exprimé qu’à travers ce partenariat stratégique incluant un soutien financier et technologique pour les différentes activités des équipes Enactus dans le pays, TOPNET mettra à la disposition des étudiants, des Startuppers et des jeunes entrepreneurs, son expertise et son savoir-faire en terme de solutions et de technologies innovantes afin de les accompagner dans le lancement, le renforcement et la promotion de leurs projets. Mme Akremi a rappelé à ce titre que TOPNET propose une offre complète pour les Startups (connectivité Fixe, Mobile et Data ; Cloud computing, sécurité managée …) adaptée à leurs besoins quel que soit leurs activités et leurs tailles et surtout leur permettant une optimisation des coûts.

De son coté, Madame Khaoula Boussama a exprimé sa confiance vis à vis de ce partenariat et des solutions offertes par TOPNET. Des solutions clés en main répondant aux différents besoins d’Enactus Tunisie et permettant de soutenir la nouvelle génération de jeunes leaders à devenir des acteurs du changement numérique.

En vertu de cet accord, TOPNET confirme sa volonté d’accompagner tout porteur de projet et startupper en les encourageant à innover et à entreprendre.

