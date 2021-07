Merck signe un protocole d’entente avec la Fédération Africaine

Merck, leader en science et en technologie, annonce la signature d’un protocole d’entente (Mémorandum of Understanding) avec la Fédération Africaine des Sociétés Savantes de Fertilité (AFFS) dont les pays de l’Afrique du Nord, dont la Tunisie, sont membres.

Grâce à cet accord, les deux organisations travailleront conjointement sur un programme visant à un développement plus intense des programmes de formations médicales continues pour les professionnels de la santé, afin d’améliorer l’accès à des soins de haute qualité en matière de prise en charge des troubles de la fertilité en Afrique et cela pour le bénéfice ultime des patients.

En unissant leurs forces, les deux parties tireront profit de leurs réseaux et canaux de communication respectifs, tout en explorant les possibilités de proposer conjointement aux professionnels de la santé, des programmes de formation approfondie, tels que des préceptorats et des bourses ainsi que des formations autour de sujets liés aux problèmes de fertilité.

“Nous nous réjouissons de cette collaboration avec l’AFFS, afin de renforcer les échanges et le partenariat. En tant que pionnier dans le domaine de la fertilité, nous avons l’intime conviction que cette collaboration permettra in fine d’améliorer considérablement la situation des patients, notamment des couples qui ont besoin de soutien pour réaliser leurs désirs Communiqué de Presse Page 2 of 2 de fonder une famille et ceci est notre objectif commun.”, a déclaré Dr Matthias Meergans, Directeur Médical de la région MEAR chez Merck.

En outre, la collaboration se concentrera sur d’autres domaines tels que les campagnes de sensibilisation et le soutien de l’African Network and Registry for Assisted Reproductive Technology (ANARA) pour la mise en place de données scientifiques locales facilitant l’accès à des soins de haute qualité. Le professeur Gamal Serour, président de l’AFFS a déclaré que ” l’AFFS se réjouit de la collaboration avec Merck pour la mise en place d’un système de qualité dans la prise en charge des troubles de la fertilité et des personnes qui en souffrent à travers l’Afrique.”