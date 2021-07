Tous les Tunisiens pourront se faire vacciner les jours de l’Aid El Idha 2021: liste des centres ouverts

Le ministre de la santé Faouzi Mehdi informe lors d’une conférence de presse que tous les Tunisiens de plus de 18 ans auront la possibilité de se faire vacciner contre le coronavirus en se rendant volontairement et sans convocation aux centres de vaccination ouverts durant les deux jours de l’Aid El Idha 2021, soit mardi 20 et mercredi 21 juillet.

En tout, 29 centres de vaccination seront ouverts sur toute la Tunisie, les jours de l’aïd, Mardi à partir de 13H jusqu’à 17h et mercredi de 8h à 17h pour administrer deux types de vaccins contre le coronavirus aux personnes inscrites sur la plateforme Evax.tn:

– Le vaccin chinois fabriqué par Sinopharm pour les cityoens âgés de 18 à 45 ans.

– Le vaccin britannique AstraZeneca, réservé aux plus de 45 ans.

Liste des 23 centres de vaccination ouverts en Tunisie durant les jours de l’Aid EL Idha 2021:

Tekiano