Don français de 1.124.000 vaccins anti-covid et d’équipements médicaux à la Tunisie

Un don français de presque 1.124.000 vaccins anti-covid en plus d’équipements médicaux et apports d’oxygène à été envoyé par la France en signe de solidarité avec la Tunisie comme annoncée le 12 juillet par le Président de la République Emmanuel Macron, et en réponse aux besoins exprimés par la Tunisie, la France a organisé une nouvelle opération de soutien au peuple tunisien, durement touché par la pandémie de Covid-19.

Ce 22 juillet 2021, à l’occasion de sa visite à Tunis, le Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Baptiste Lemoyne, remet aux autorités tunisiennes :

– 3 conteneurs d’oxygène médical, fournis par la société Air Liquide, d’une capacité de 20.000 litres chacun, acheminés par la Marine nationale française et permettant d’alimenter en oxygène 1000 patients chacun.

– 500 000 doses de vaccins monodose Janssen contre le Covid-19, acheminée par l’armée de l’air tunisienne, qui permettront de vacciner 500 000 Tunisiens dans les prochaines semaines. Ce don s’ajoute aux 324000 doses de vaccin AstraZeneca acheminées en Tunisie via le mécanisme COVAX et 300 000 doses (également AstraZeneca) acheminées par avion militaire tunisien les 18 et 19 juillet 2021.

Par ailleurs, dans les prochaines semaines, à compter du 24 juillet 2021 et jusqu’au 12 août,

la France fournira à la Tunisie :

– 2 millions de masques de type FFP2

– 1 millions de gants

– 100 000 tests rapides

– 100 pousse-seringues

– 38 respirateurs et consommables

– 25 concentrateurs d’oxygène

Cette opération de solidarité vient en complément de l’important effort engagé lors de la

visite du Premier ministre, Jean Castex, à Tunis, les 2-3 juin 2021 à l’occasion du 3 ème Haut conseil de coopération.

La visite du Premier ministre français avait permis le don de trois unités de production d’oxygène fabriquées par la PME française NOVAIR. Financées par un don français d’un million d’euros, ces installations pérennes permettent une production d’oxygène médical à partir de l’air ambiant et fournissent une alternative aux livraisons d’oxygène en bouteilles ou sous forme liquide.

Chaque installation permet d’alimenter 300 lits en continu (36 patients en réanimation/180 patients en hospitalisation classique) et inclut un dispositif de remplissage de bouteilles d’oxygène.

Aujourd’hui, à Tataouine, l’unité est opérationnelle à 100% et alimente le circuit d’oxygène

de l’hôpital et remplit des bouteilles. A Sidi Bouzid, l’unité remplit des bouteilles qui alimentent ensuite des patients. A Sfax, l’installation est en cours de finalisation.

Par ailleurs, pour renforcer de manière significative les capacités sanitaires tunisiennes, la

France a livré pendant le mois de juin :

– 7 millions de masques de type FFP2 permettant d’assurer les besoins des hôpitaux tunisiens pendant plusieurs mois ;

– Un million de gants

– 38 400 tests antigéniques, soit environ une semaine de tests au rythme actuel ;

– 18 respirateurs OSIRIS 3 avec leurs consommables qui permettront de renforcer en

particulier les capacités des équipes d’urgences tunisiennes.

Au total, ce sont 1500 m3 et 85 tonnes d’équipements qui auront été livrés en huit semaines. L’ensemble de ces matériels s’ajoutent aux livraisons engagées depuis le printemps 2020 et aux appuis financiers de la France pour aider la Tunisie à lutter contre les conséquences de la crise sanitaire sur son économie.

Le soutien de la France fédère les contributions du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, du ministère des solidarités et de la santé, du ministère l’Europe et des Affaires étrangères et de la Fondation CMA CGM. Il s’inscrit en outre dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union européenne (MPCU).

La France et la Tunisie ont toujours été solidaires l’une de l’autre dans les moments difficiles. Cette solidarité est au cœur de notre partenariat et de l’amitié entre les deux peuples.

Ambassade de France en Tunisie