OPPO choisit ”Amazon Web Services” pour une expérience mobile fluide et sécurisée

OPPO annonce qu’elle sélectionne Amazon Web Services (AWS) – la plateforme cloud la plus complète et la plus utilisée au monde – pour offrir des solutions encore plus performantes basées sur le cloud aux utilisateurs internationaux de son système d’exploitation ColorOs. Ces services ont été certifiés par ePrivacy, ÉTOILE DE L’ASC e ISO (ISO/CEI 27001, 27018, 29151).

Grâce à l’utilisation des infrastructures Amazon Web Services, OPPO est en mesure de fournir des services de stockage de données encore plus sécurisés, grâce auxquels les utilisateurs pourront stocker des photos, des vidéos, des contacts et des données importantes dans le cloud, de manière simple et surtout protégée.

OPPO s’appuiera sur l’infrastructure mondiale AWS en France, à Singapour et en Inde pour accélérer le déploiement des services basés sur le cloud, incluant Amazon Aurora (une base de données relationnelle conçue pour le cloud) et Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Afin de renforcer la conformité et la posture de sécurité, OPPO utilisera une gamme de services AWS, tels que AWS CloudTrail, AWS Key Management Service (AWS KMS), AWS Network Firewall, AWS Certificate Manager et AWS Artifact.

David Gu, directeur général d’OPPO International Internet Business, a déclaré : « OPPO reste toujours concentrée sur la meilleure expérience utilisateur possible. Les capacités cloud de pointe d’AWS nous permettent de déployer rapidement nos services basés sur cette technologie afin offrir aux utilisateurs du monde entier une expérience mobile plus fluide, sûre et sécurisée. Les services de sécurité cloud d’AWS nous aident à améliorer encore la confidentialité et la protection des données de notre système d’exploitation breveté ColorOS sur tous les appareils OPPO. »

Le dernier ColorOS 11, basé sur Android 11, assure la sécurité des utilisateurs grâce à des fonctionnalités telles que le système privé d’OPPO, Le coffre-fort privé et la protection des informations personnelles. Le système privé permet aux utilisateurs de créer un compte séparé où les applications et les données s’exécutent indépendamment du compte d’origine. Avec Private Safe (le coffre-fort privé), les utilisateurs peuvent stocker leurs données importantes en les sécurisant dans un espace crypté avec un mot de passe, rendant les données indisponibles pour d’autres applications. La protection des informations personnelles d’OPPO permet aux utilisateurs d’envoyer un formulaire de données incomplet évitant ainsi la divulgation d’informations personnelles aux applications.

Communiqué