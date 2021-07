Le ciel est clair et peu nuageux jeudi 22 juillet 2021 sur la plupart des régions Tunisiennes. Les Températures sont stables. Les maximales oscilleront entre 30°c et 35°c dans les régions côtières et entre 36°c et 41°c dans l’intérieur du pays

Des coups de sirocco attendus et vents faibles à modérés. Mer peu agitée à agitée dans le golfe de Gabès.