La mode tunisienne bientôt au Musée des Arts décoratifs de Paris avec l’appui de Creative Tunisia

Le savoir-faire tunisien sera mis en avant en France grâce à 5 créateurs tunisiens qui auront l’opportunité de présenter leurs modèles lors de l’exposition «Bonne arrivée » au Musée des Arts Décoratifs de Paris dans le cadre de la manifestation « AFRICA 2020 », avec l’appui de Creative Tunisia.

La Saison Africa2020 a été initiée par le président français Emmanuel Macron. Elle a pour objectif majeur de mettre en avant des projets panafricains afin de regarder et comprendre le monde d’un point de vue africain. Cette initiative n’est pas seulement une saison culturelle mais s’ancre également dans une mission globale éducative, entrepreneuriale, technologique et bien plus encore.

Afin de mettre l’accent sur le “Made in Africa”, la marque Maison Château Rouge (MCR) qui met le wax traditionnel au service d’un style urbain et également partenaire et organisateur de cette initiative voit grand en invitant dans son sillage des designers et artisans africains à venir exposer leurs créations en septembre 2021 dans l’un des plus prestigieux monuments français au coeur de Paris, le Musée des Arts Décoratifs. A cette occasion, 5 créateurs de mode tunisiens seront choisis pour venir exposer leurs modèles.

En vue de présélectionner et préparer 10 créateurs tunisiens au jury de sélection finale, le projet Creative Tunisia qui œuvre pour le développement du secteur artisanal en Tunisie en partenariat avec Maison Château Rouge (MCR) a lancé en novembre 2019 un appel à candidature.

Ainsi à l’issue de cet appel, Creative Tunisia a mis en œuvre un programme d’accompagnement personnalisé en direction artistique et d’une assistance technique pour la réalisation du look que proposeront ces 10 créateurs lors jury final de sélection. Cet accompagnement a été mis en coordination avec des experts internationaux et en partenariat avec Convergence qui a assuré un espace afin de former ces créateurs aux techniques de patronage et de modélisme.

Durant 3 mois les 10 présélectionnés Anissa Meddeb, Salah Barka, Emna Gahbiche, Ines Mhalla, Hedi Saad, Hedi Ben Mami, Chems Eddine Mechri, Faten Gharbi, Soufien Fantar et Asma Haj Romdhane ont été accompagnés et soutenus par Creative Tunisia afin de créer et réaliser de superbes modèles mêlant savoir-faire artisanal et lignes contemporaines. Creative Tunisia a également assuré la production de support de communication pour chaque créateur telles que vidéo et photographies professionnelles.

Suite à ce programme d’assistance, 5 créateurs ont été choisis par un comité composé d’un jury de professionnels de renommée internationale.

Le monde de la mode ainsi que le grand public pourront découvrir leurs créations à partir de septembre 2021 exposées au cœur de ce lieu emblématique de la ville lumière !

Tekiano avec communiqué