LG lance la barre de son Dolby Atmos, LG Eclair

LG annonce le lancement de la barre de son LG Eclair (modèle QP5), son modèle le plus compact à ce jour. Cette barre de son se veut une solution pour les petites pièces de la maison en raison de son design épuré et compact, qui trouve parfaitement sa place dans les espaces limités tout en garantissant un son immersif et de qualité.

LG Eclair mesure 29,6 x 5,9 x 12,6 cm et se présente sous la forme d’un design ovale, blanc ou noir. Elle est donc plus mince que la Sonos Beam, une barre de son connectée compacte très populaire.

La connectique comprend une entrée audio optique numérique et un port d’entrée et de sortie HDMI 2.1 (HDCP 2.3) qui prend en charge la norme eARC. Enfin, si vous possédez un téléviseur LG 2021 équipé d’un processeur Alpha 7 ou 9, la barre profitera du système « TV Sound Mode Share » offrant un meilleur traitement numérique du son.

Cette barre de son est certes compacte, mais elle n’en demeure pas moins très performante. La LG Eclair est accompagnée d’un caisson de basse externe sans-fil plutôt imposant. L’ensemble est compatible avec les technologies Dolby Atmos et DTS:X.

C’est un système sonore à 3.1.2 canaux configuré par le fabricant Meridian Audio, intégrant la technologie Horizon de ce dernier. Elle permet de mixer des pistes stéréo conventionnelles et de délivrer un son surround théoriquement plus immersif.

Côté puissance, la barre peut dispenser 320 watts et générer un niveau de pression acoustique de 82 dB, tandis que le caisson de basse offre de 220 watts et un niveau de pression acoustique maximal de 85 dB.

Enfin, la LG Eclair est compatible avec le streaming vidéo 4K avec HDR, y compris Dolby Vision, le Bluetooth 4.0 pour le streaming musical à partir d’un smartphone et la technologie LG AI Sound Pro.

Pour rappel, ce système adaptatif analyse le contenu en cours de lecture et applique automatiquement les meilleurs paramètres sonores, en fonction du genre de contenu que l’utilisateur apprécie.

LG a annoncé son intention de commencer à livrer la barre de son Eclair dès ce mois-ci en Amérique du Nord, suivie par « d’autres régions dans le reste du monde ». En revanche, aucun prix ou autre détail spécifique n’a été évoqué pour l’Europe et la France.