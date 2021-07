Le ministère de la Défense met en garde contre de faux comptes sur Facebook et Twitter

Le ministère de la Défense nationale a indiqué dans un communiqué que des pages et comptes sur des réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter, ont “délibérément usurpé l’identité du ministère sous différents noms et diffusé de fausses informations pour tromper l’opinion publique”.

Le ministère rappelle une fois de plus dans son communiqué paru mardi 27 juillet 2021 sur son site web que “ces pages n’ont aucun lien avec l’institution militaire, ne pouvant en aucun cas être source d’informations”.

Seul le site électronique www.defense.tn ou le porte-parole du ministère de la Défense sont habilités à diffuser les informations concernant les activités de ses différentes structures.