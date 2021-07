Appel à candidature : La Fondation Tunisie pour le Développement lance son cycle d’incubation à Siliana

La Fondation Tunisie pour le Développement démarre son programme d’incubation pour le projet ELIFE avec le support de MAZAM et lance son 1er appel à candidatures à Siliana.

Ce programme d’incubation a pour objectif de promouvoir l’innovation, de consolider et renforcer l’écosystème tunisien des nouvelles technologies, par un accompagnement innovant qui répond à des problématiques de création d’emplois et de valeur notamment dans les régions les plus défavorisées de la Tunisie.

Le programme s’étable sur une période de 6 mois dont 1 mois de pré-incubation et 5 mois d’incubation. La Fondation Tunisie pour le Développement en partenariat avec MAZAM a conçu un programme d’accompagnement unique en son genre et adapté aux populations cibles. Il s’articule autour de 5 principales composantes à savoir :

• L’idéation pour aider l’entrepreneur à peaufiner son idée et formuler sa proposition de valeur

• Le coaching et mentorat grâce à la présence d’un entrepreneur à résidence et la mise en place d’un réseau national de mentors pour accompagner les entrepreneurs de l’idéation à la post-création.

• La mise à disposition d’un cadre de travail idéal et propice à la créativité : un poste de travail, des salles de réunions accessibles 7/7

• L’accès à une infrastructure technologique permettant la digitalisation et le prototypage

• Et l’apprentissage hybride combinant différentes modalités (en ligne, présentiel, lectures, instructions).

Que vous soyez apprenant(e) d’un centre ELIFE, étudiant(e), professionnel(le), ou chômeur, vous pouvez saisir cette opportunité pour enfin concrétiser votre idée de projet et vous lancez dans l’aventure entrepreneuriale ! Lien pour l’appel à candidature pour le 1er cycle d’incubation au centre ELIFE Siliana : Elife (elife-entrepreneuriat.org)

Le projet « ELIFE » vise à construire 10 centres technologiques dédiés à la jeunesse tunisienne dans les dix régions les plus marginalisées et défavorisées de l’intérieur de la Tunisie (Siliana, Béja, Le Kef, Jendouba, Kairouan, Sidi Bouzid, Gafsa, Tozeur, Gabes, et Médenine).

Mis en place par la Fondation Tunisie pour le Développement et financé par le Fonds national pour l’Emploi, la GIZ, l’Union Européenne, et l’AFD, ELIFE a pour mission principale la réduction des inégalités entre les jeunes tunisiens et l’augmentation de l’employabilité de ces derniers grâce à la mise en place de techno-hubs (centres ELIFE) et de formations spécifiques et certifiantes dans le domaine des TIC.

Outre la formation, les centres « ELIFE » visent à promouvoir la culture via des événements culturels (conférence, expositions, projections de films) et l’entreprenariat grâce à des espaces et des formations dédiés à l’incubation et le coworking.

A propos de La Fondation Tunisie pour le Développement : La fondation a pour but de promouvoir et d’accompagner, dans le cadre de la coopération internationale, le développement économique et social de la Tunisie. Par des actions directes ou bien en partenariat avec des institutions, avec le soutien de notre filiale en Tunisie, la Fondation Tunisie pour le Développement souhaite participer à l’essor économique, politique de la jeunesse tunisienne.

La Fondation entend ainsi privilégier des opérations en Tunisie, destinées à favoriser notamment l’emploi des jeunes ou encore à corriger les déséquilibres régionaux et ainsi assurer l’égalité entre les femmes et les hommes.