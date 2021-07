Dream City, Rendez-vous en 2022

Les directeurs artistiques de L’Art Rue et Dream City Jan Goossens, Selma et Sofiane Ouissi informent que l’édition 2021 de Dream City, l’évènement artistique qui se déroule dans les rues de la Médina de Tunis est reporté pour l’automne 2022 au vu du contexte sanitaire tunisien.

L’Art Rue reste ouvert et ses activités hebdomadaires se poursuivent de façon responsable. Explications de l’équipe de Dream City:

L’équipe de Dream City tient, avant toute chose, à adresser des pensées de solidarité et de compassion aux personnes victimes du Coronavirus et leurs proches ainsi qu’au personnel soignant et à toutes les personnes qui luttent chaque jour contre cette pandémie.

La Tunisie est durement touchée depuis maintenant 4 semaines par le variant Delta. Elle connait également une crise sociale profonde. Cette situation engendre donc un contexte d’une extrême fragilité pour la préparation d’un festival de créations contextuelles aussi singulier que Dream City.

Nous travaillions toutes et tous depuis maintenant 11 mois pour vous offrir à la rentrée une importante édition du festival Dream City, importante car il nous semblait urgent dans le contexte mondial de nous retrouver enfin autour d’œuvres nées du territoire, de ses interrogations, de ses désirs et de ses aspirations.

Nous devons malheureusement nous résoudre au fait que cela ne sera pas possible en 2021 au vu du contexte sanitaire tunisien actuel mais également pour vous offrir un festival à la hauteur de nos exigences artistiques et de la pertinence des œuvres créées en dialogue avec un territoire et ses populations.

La 8ème édition de Dream City est donc reportée à l’automne 2022.

Les nouvelles dates, la programmation et le format définitif seront annoncés à l’automne prochain. Nous vous tiendrons régulièrement informés via notre nouveau site web lartrue.org et nos réseaux sociaux dans un soucis de transparence et de responsabilité.

Malgré une envie profonde de mener cette édition 2021 à son terme, il est de notre responsabilité de prendre cette difficile décision pour la sécurité de nos publics, de nos artistes et de nos équipes. Dream City est une fête dans la ville, un festival de proximité, de convivialité, d’échange et de partage qui revendique une parole citoyenne forte. Pour honorer ses valeurs, retrouvons-nous à l’automne 2022.

En attendant d’avoir ce bonheur, les portes de L’Art Rue restent ouvertes et ses activités hebdomadaires se poursuivent de façon responsable. Nous continuons d’accompagner de manière durable les artistes que nous accueillons en résidence et les enfants de la ville autour de nos valeurs de créativité et de transmission.

Nous tenons à remercier toutes nos équipes, artistes et partenaires pour leur confiance et leur soutien des derniers mois. Dans ces temps très difficiles et notamment pour le secteur culturel, nous poursuivons nos efforts auprès des populations et des artistes pour que l’art continue de faire société. Notre engagement et notre mobilisation demeurent intacts.

Jan Goossens, Selma et Sofiane Ouissi

Directeurs artistiques de L’Art Rue et Dream City