Tunisie – Météo : La vague de chaleur se poursuit ce weekend

La vague de chaleur se poursuivra en Tunisie pendant cette fin de semaine du mois de juillet 2021. Les températures maximales seront comprises entre 35 et 40 degrés dans les zones côtières du Nord et entre 41 et 46 degrés sur le reste des régions avec des coups de sirocco.

Le temps sera marqué par la formation de cellules orageuses, l’après-midi, sur les hauteurs Ouest, accompagnées de pluies éparses avec la possibilité de chute de grêle dans des endroits limités.

Les vents seront faibles à modérés, avec une vitesse de 40 km/h près des côtes Ouest.

La mer sera peu agitée à agitée dans les côtes Ouest.