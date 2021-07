Tunisie – Soldes 2021: Date du début des soldes d’été 2021

Le ministère du commerce et du développement des exportations informe que le démarrage des soldes d’été 2021 en Tunisie se fera à partir du jeudi 05 août 2021, et s’étendra sur une période de six semaines, à compter de la date de son lancement, soit jusqu’au 16 septembre 2021.

Compte tenu de l’importance de cet événement et de son impact positif sur le cycle économique et le pouvoir d’achat du citoyen, le ministère appelle tous les commerçants à contribuer à la réussite de cette saison et à assurer la mise en œuvre des exigences de la loi n°40 du 1998 relative aux modalités de vente et de publicité commerciale, notamment en ce qui concerne :

* La nécessité de déposer une déclaration à cet effet auprès des administrations régionales du commerce,

* L’engagement sur les réductions autorisées, qui ne doivent pas être inférieures à 20%,

* Publicité sur les devantures des magasins et leur mention selon le système de marquage binaire et identifier clairement les produits concernés par la réduction.

Etant donné la sensibilité de la situation sanitaire en Tunisie, le ministère rappelle que le protocole sanitaire doit être respecté à travers :

* L’obligation de porter un masque pour les vendeurs et clients, et la mesure de la température aux entrées des commerces, espaces commerciaux et couloirs,

* La Mise à disposition d’un distributeur de désinfectant pour les mains dans les magasins.

* Le Respect de la distanciation physique dans les espaces commerciaux.

Tekiano