JO Tokyo: 2 athlètes italien et qatari se partagent la médaille d’or, une première historique (vidéo)

Pour la première fois dans l’histoire des jeux olympiques, deux athlètes finalistes ont décidé de se partager la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Le Qatari Mutaz Barshim et l’Italien Gianmarco Tamberi ont en effet décidé de se partager la médaille d’or de l’épreuve du saut en hauteur.

Ce dimanche 1er août 2021, les spectateurs ont probablement assisté à l’une des plus belles images de ces Jeux Olympiques concrétisant les plus belles valeurs du sport et du partage.

Le Qatari Mutaz Barshim a déjà remporté une médaille d’argent à Londres en 2012 et une deuxième aux JO de Rio en 2016. L’Italien Gianmarco Tamberi est champion d’Europe en salle en 2016. Tous deux ont réalisé un sans-faute jusqu’à 2,39 m.

Lors de leur confrontation aux JO de Tokyo, les deux sauteurs ont essuyé trois échecs à cette barre. À égalité, l’arbitre de la compétition leur fait une proposition inédite : soit les athlètes reprennent les essais à 2,37 m pour les départager, soit ils sont déclarés ex aequo et se partagent la médaille d’or. La réaction est une accolade et une explosion de joie que nous partageons avec vous en vidéo :

Les deux athlètes ont déclaré par la suite lors d’une conférence de presse qu’ils ne se sont rien dit, se sont regardés et ont décidé d’un commun accord qu’ils veulent se partager cette médaille d’or tant désirée.

C’est incroyable, j’ai partagé cette médaille tant attendue qui a demandé tant de sacrifices avec un ami, déclare l’athlète italien Gianmarco Tamberi. C’est un vrai moment…Nous avons tant sacrifié tous les deux et nous la méritons tous les deux, c’est un message qu’on désire délivrer aux prochaines générations, déclare la qatari Mutaz Barshim.

Un moment sportif d’une beauté exemplaire que nous désirons voir plus souvent et qui nous fait aimer encore plus ces Jeux Olympiques inédits!

