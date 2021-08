Tunisie – Coronavirus: Couvre-feu et nouvelles mesures applicables dès le 01 août 2021

La présidence de la République Tunisienne a publié un arrêté présidentiel dans la soirée du vendredi 30 juillet 2021,modifiant la période d’interdiction de circuler aux personnes et véhicules sur tout le territoire, en plus de plusieurs autres mesures en vue de l’évolution de la situation sanitaire en Tunisie.

Ainsi, le couvre feu en Tunisie est instauré de 10H du soir à 5H du matin, à partir du 1er août 2021 jusqu’à nouvel ordre. Les cas d’urgence et humanitaires sont exceptés.

En application du présent arrêté présidentiel, sont également instituées les mesures suivantes :

– Toutes les manifestations et rassemblements familiaux, privés et publics dans des espaces ouverts ou fermés sont interdits,

– Les propriétaires de restaurants et cafés en tout genre doivent lever les chaises et interdire la consommation sur place à partir de 7 heures du soir.

– Toutes les arrivées en Tunisie par voie terrestres, aériennes et maritimes doivent présenter le résultat d’une analyse négative contre la Covid-19 qui n’excède pas 72 heures, lors de l’enregistrement, avec obligation de se soumettre à une auto-quarantaine pendant une période de 7 jours à compter de la date d’entrée en Tunisie,

– Les autorités sanitaires civiles et militaires devraient intensifier et accélérer la campagne de vaccination, coïncidant avec la diminution relative des infections et la disponibilité de quantités importantes de vaccins.

– Les autorités compétentes devraient renforcer l’application et le suivi des protocoles sanitaires et des mesures de prévention individuelles et collectives dans tous les secteurs, espaces privés et publics, grandes surfaces et moyens de transports en commun,

– Les différents responsables des structures administratives publiques doivent prendre le nécessaire afin d’encourager le travail à distance de manière à limiter la présence d’agents, à l’exception des agents des forces de sécurité intérieure, des militaires, des douaniers et des agents des différentes les lignes directes du ministère de la Santé et des structures de santé publique.

– Les différents propriétaires d’établissements opérant dans le secteur privé devraient travailler autant que possible pour adopter ces mêmes procédures.

– Tous les acteurs de la lutte contre le coronavirus doivent unifier les procédures et resserrer la coordination au niveau régional, selon les indicateurs de propagation de l’infection entre les délégations et les communes.

Tekiano