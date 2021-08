Tunisie – Coronavirus: vaccination des citoyens dans les cabinets des médecins privés et dentistes

La vaccination contre le coronavirus dans les cabinets privés des médecins et dentistes en Tunisie sera possible suite à un accord qui sera signé le 02 août 2021 entre le ministère de la Santé et le Conseil Nationale de l’Ordre des médecins et des dentistes.

Cette alternative est optionnelle pour les médecins et les citoyens pourront se faire vacciner gratuitement dans les cabinets privés, à condition d’être inscrits sur la plateforme Evax.tn, précise Dr Maha Ben Maalem Hachicha, La membre de la commission administrative du syndicat tunisien des médecins du secteur privé.

Une plateforme d’inscription au profit des médecins tunisiens est lancé dans ce sens via ce lien : formulaire , pour participer activement à la vaccination anti-covid dans les cabinets médicaux. Elle est lancée par le conseil National de l’Ordre des Médecins en partenariat avec STML , UMSL, et le Ministère de la Santé.