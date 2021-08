Bourse Edufrance 2021/2022 : Tous les détails sur la première édition

Edufrance lance sa 1ère Edition de la Bourse Edufrance au début de l’année 2021 malgré la pandémie du Coronavirus . Ce programme d’obtention de bourses, destiné aux Tunisiens et aux étrangers résidents en Tunisie titulaires d’un baccalauréat, permet aux étudiants sélectionnés de recevoir mensuellement un montant de 200€ (soit environ DT 650) à partir de la rentrée universitaire 2021/2022.

De nombreux étudiants, en Tunisie, rêvent de poursuivre leurs études en France. Justement, la Bourse Edufrance permet aux étudiants de réaliser ce souhait, en les encourageant à s’inscrire, en leur facilitant l’accès aux filières qu’ils désirent suivre et en les soutenant durant tout le processus d’octroi.

A noter que les conditions de la sélection des candidats ont répondu à différents critères dont l’excellence de leur dossier, la qualité de leur parcours et leur classement.

La réception des candidatures avait eu lieu entre le 12 février et le 12 avril 2021, avec une première pré-sélection le 10 mai. Le 28 juin, sur 20 candidats présélectionnés, 5 étudiants ont obtenu une exonération des frais de services Edufrance et parmi eux, 3 étudiants ont eu la chance de se voir gratifier leur Bourse Edufrance à partir de septembre 2021.

Il est à noter que le Comité du Jury était composé de Monsieur Samy BENNOUR Ambassadeur d’Edufrance, de Monsieur Sofiene BOUSSETTA, CEO radio IFM, de Monsieur Mouhamed AISSAOUI, Directeur de l’Alliance Française (partenaire Edufrance), de Madame Salma KASSAR, consultante d’orientation à SK Conseil (partenaire Edufrance), de Madame Ahlem HENI, responsable des admissions et Madame Rajaa BEN JEMAA, responsable Coordination et Qualité.

« Nous sommes heureux d’avoir pu réaliser notre première Edition Bourse Edufrance. Beaucoup de jeunes étudiants et bacheliers, souvent brillants, rêvent d’internationaliser leur parcours académique et c’est pour nous un plaisir, voire un devoir, que de les accompagner à réaliser leurs rêves et concrétiser leurs projets d’études en France » concluait Samy BENNOUR, Ambassadeur d’Edufrance en Tunisie.

Edufrance est un organisme d’orientation et de conseil dont la mission est d’accompagner les étudiants et les jeunes bacheliers tunisiens dans la réalisation de leurs projets d’études en France, a été fondé en octobre 2017.

Composé d’une équipe de 30 collaborateurs et implanté dans les villes de Tunis, Nabeul, Sfax et Sousse, et bientôt à Gabès, Gafsa, Kairouan et Bizerte, Edufrance, grâce à une équipe d’experts en orientation, offre aux étudiants la chance de bénéficier d’une assistance et d’un suivi personnalisé, en rapprochant leurs qualités académiques et extra-académiques avec les offres des universités françaises.

Tekiano avec communiqué