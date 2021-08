Festival Carthage 2021 et Festival Hammamet 2021, finalement reportés

Il a été décidé de reporter les 56èmes éditions des festivals internationaux de Carthage et de Hammamet, Festival Carthage 2021 et Festival Hammamet 2021, a annoncé lundi le ministère des affaires culturelles dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

Cettte décision parmi d’autres a été prise lors d’une séance de travail tenue lundi matin sous la présidence du ministre des affaires culturelles par intérim Habib Ammar.

Il a été également décidé d’élaborer une programmation culturelle et artistique variée en dehors de ces deux festivals et réunissant un nombre important d’artistes et de spectacles tunisiens qui seront programmés pour le début de la nouvelle saison culturelle tout en prenant en considération l’évolution de la situation sanitaire.

La séance de travail a été également une occasion pour mettre l’accent sur la poursuite de la coordination avec les services du ministère des finances en vue d’accélérer la mise en oeuvre d’une série de mesures sociales d’accompagnement au profit des artistes, des créateurs et des opérateurs dans le secteur culturel en général à la lumière de l’impact du coronavirus sur le secteur.

Par ailleurs, le ministère a annoncé l’organisation d’une rencontre en ligne dans les prochains jours avec des artistes, créateurs et parties actives dans le secteur culturel en vue d’examiner les mesures supplémentaires qui seront adoptées en vue de les aider à faire face à l’impact économique et social de la pandémie qui a touche de plein fouet le secteur culturel.

L’annulation des festivalas tunisiens cette année s’insère dans le cadre de l’application du décret présidentiel n°83 de l’année 2021 en date du 30 juillet 2021 relatif à la la prise de dispositions préventives pour lutter contre l’évolution de la pandémie de la covid 19, portant notamment sur l’interdiction de toutes les manifestations et rassemblements familiers privés et publics, dans les espaces ouverts ou fermés, et à la lumière de l’évolution sanitaire et des mesures prises dans ce sens.