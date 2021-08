Tunisie – Coronavirus: Journée ouverte de vaccination le 8 août, pour qui et comment s’inscrire?

Le ministre de la santé par intérim Mohamed Trabelsi annonce dans un communiqué qu’une journée porte ouverte de vaccination anti covid-19 sera organisée dimanche 8 Aout 2021 par le ministère à partir du 7h du matin jusqu’à 7h du soir dans plusieurs établissements scolaires en Tunisie.

Il est précisé que cette journée porte ouverte concerne les citoyens de plus de 40 ans qui sont invités à s’inscrire, s’ils ne l’ont pas fait auparavant, sur la plateforme Evax.tn en ligne, en appelant le numéro 85355 ou en composant le code *2021# , selon les calendrier suivant:

Tranche d’âge de 40 à 49 ans : inscription mardi 3 et mercredi 4 août

Tranche d’âge de 50 à 59 ans : inscription jeudi 5 août

Tranche d’âge de 60 ans et plus: inscription vendredi 6 août

Le cas échéant, les citoyens non inscrits seront également invités à venir se faire vacciner dans les centres de vaccination dimanche, et l’opération d’inscription sera faite sur place.

Le président de la commission nationale de vaccination et directeur de l’institut Pasteur Hechmi Louzir, a indiqué, lors d’une intervention sur les ondes de Mosaïque FM que des centres de vaccination seront ouvert dans 331 écoles, collèges et lycées de Tunisie. La liste des établissements sera dévoilée dans les jours qui viennent.

A noter que plus de 6 millions de doses de vaccin anti-covid 19 sont disponibles en Tunisie grâce à des dons envoyés par plusieurs pays amis.

I.D.