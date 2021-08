37ème salon de l’innovation dans le secteur de l’artisanat, du 1er au 10 octobre 2021 au parc des Expositions du Kram

La 37ème édition du salon de l’innovation dans le secteur de l’artisanat, se tiendra du 1 au 10 octobre 2021 au Parc des Expositions du Kram, après une suspension de deux années, à cause de la crise sanitaire engendrée par la propagation de la pandémie du Coronavirus.

L’office national de l’Artisanat, organisateur de cet évènement a indiqué, jeudi, dans un communiqué, que la décision de l’organisation a été prise dans le cadre de la commission régionale de lutte contre les catastrophes et l’exigence du secours.

Selon l’ONA, cette édition serait exceptionnelle, parce qu’elle se veut un soulagement aux artisans et artisanes qui ont été endommagés au cours des années 2020 et 2021 à cause d’une situation sanitaire difficile qui a ramené au gel des activités et des manifestations.

Le salon sera ainsi la seule occasion annuelle qui regroupe les artisans et tous les différents intervenants dans le secteur. A cette occasion, Des formules organisationnelles draconiennes seront mises en place afin d’assurer la santé et la sécurité des exposants et des visiteurs à la fois au cours de ce salon, rassure l’ONA, relevant que toutes les activités prévues seront organisées selon les exigences du protocole sanitaire avec la mise à disposition des matériaux de désinfection.

Les stands seront comme d’habitude, diversifiés et répartis selon des conceptions bien étudiées depuis l’innovation du produit et de son renouvellement passant par l’investissement et les jeunes promoteurs, la commercialisation pour finir par l’espace de l’inspiration et le stand commercial qui regroupe plus de 700 artisans venant de tous les gouvernorats.