Tounsi du monde : le palmarès officiel 2021 dévoilé !

A l’issue d’une deuxième édition des « Tounsi du monde 2021 – Ensemble pour la Tunisie ! », diffusée jeudi 5 août en soirée sur Elhiwar Ettounsi et placée sous le signe de la solidarité avec la mère patrie, les dix-sept lauréats 2021 sont désormais connus :

Patrimoine Tunisien : Ali Karoui (EAU) – Styliste de renommée internationale

Styliste de renommée internationale Diplomatie & Influence : Ghazi Gherairi (France) – Ambassadeur à l’UNESCO et à l’OIF (Organisation Internationale Francophonie)

Ambassadeur à l’UNESCO et à l’OIF (Organisation Internationale Francophonie) Business (ex-aequo): Hasna Kourda (UK) – Fondatrice & CEO de Save Your Wardrobe & Walid Mathlouthi (USA) – Premier ingénieur tunisien à rejoindre le siège de Google aux USA

Fondatrice & CEO de Save Your Wardrobe & Walid Mathlouthi (USA) – Premier ingénieur tunisien à rejoindre le siège de Google aux USA Patriotisme économique : Hazem Ben-Gacem (UK) – Diplômé d’Harvard et actuel Co-CEO d’ InvestCorp. Grand philanthrope et mécène.

Diplômé d’Harvard et actuel Co-CEO d’ InvestCorp. Grand philanthrope et mécène. Culture : Hend Sabri (Egypte) – Avocate de formation, mannequin et actrice multi-primée de réputation internationale. Femme engagée.

Avocate de formation, mannequin et actrice multi-primée de réputation internationale. Femme engagée. Solidarité /Engagement Sociétal : Moez Hammami (France) – CEO de Quantylix, actif dans les médias tunisiens autour de la pandémie.

CEO de Quantylix, actif dans les médias tunisiens autour de la pandémie. Sciences et recherche : Nader Masmoudi (USA) – Mathématicien de réputation mondiale, élu récemment membre de “American Academy of Arts and Sciences »

Mathématicien de réputation mondiale, élu récemment membre de “American Academy of Arts and Sciences » Santé : Dr Farah Najeh (Suisse) – Médecin, investisseur et grand philanthrope

Médecin, investisseur et grand philanthrope Médias & communication : Sarah Amrouni (France) – Journaliste TV réalisatrice du documentaire « Tunisie : nouvelle destination tendance de la Méditerranée » (TF1)

Journaliste TV réalisatrice du documentaire « Tunisie : nouvelle destination tendance de la Méditerranée » (TF1) Sports : Walid Boudhiaf (Colombie) – Athlète passionné par le monde sous-marin, champion du monde d’apnée

Athlète passionné par le monde sous-marin, champion du monde d’apnée Femmes : Dorra Basti (France) – Professionnelle de la finance et influenceuse dans le tourisme

Professionnelle de la finance et influenceuse dans le tourisme Jeunes : Wassim Dhaouadi (Suisse et USA) – Jeune physicien exerçant à la NASA.

Prix hors catégorie « Apport international à la Tunisie » :

Ons Jabeur (France) – Championne de tennis

Championne de tennis Mehdi Douss (Russie) – Investisseur et homme d’affaires

– Investisseur et homme d’affaires Kaouther Ben Hania (France ) – Réalisatrice et scénariste à succès

) – Réalisatrice et scénariste à succès René Trabelsi (France) – Ex ministre, professionnel du tourisme et citoyen engagé

Rappelons que les trophées Tounsi du monde, ont été créés en 2019 par Samir Bouzidi Impact Diaspora et Khaled Aouij TUNISCOPE pour mettre en valeur des réussites tunisiennes à l’étranger particulièrement engagées aux cotés de la Tunisie et éclairer sur le potentiel de la diaspora dans les enjeux de développement en Tunisie.

Les trophées Tounsi du monde s’inscrivent dans le cadre du projet « Développement des opportunités d’emploi et d’investissement à travers la mobilisation de la diaspora /ProGreS Migration ». Il est co-financé par l’Union Européenne et le Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) et mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH en partenariat avec le Ministère de l’Industrie et des PME, en collaboration avec l’Agence de la Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) en tant que chef de file.