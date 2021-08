Renovators 2021 : Le projet d’artistes émergents lancé par OPPO

OPPO lance la 3ème édition de son projet d’artistes émergents Renovators 2021. En plus d’être un concours pour les amateurs d’art et de technologie du monde entier, OPPO Renovators 2021 vise également à servir de plateforme aux jeunes créateurs pour imaginer avec audace l’avenir avec l’art et la technologie.

OPPO construira une communauté active avec le déploiement de ce programme dans le monde. Les artistes émergents pourront rechercher des conseils et de l’inspiration auprès d’artistes de renom, présenter leur travail sur des plateformes internationales et avoir accès à des opportunités uniques de carrière.

OPPO appelle les jeunes créateurs et concepteurs tunisiens pour la participation à cette compétition internationale, en visitant et se renseignant sur le site officiel du programme : https://campus.oppo.com/en/. Toutes les œuvres doivent être soumises avant le 29 août 2021 à minuit GMT pour être éligibles. Les résultats définitifs seront annoncés avant le 18 septembre 2021 à 24h00 GMT.

Des façons illimitées pour explorer le thème de la lumière

Le thème du programme de cette année est la lumière. En tant que source d’énergie sur la terre et élément essentiel de la vie, la lumière a toujours été utilisée pour symboliser des expressions de positivité, telles que l’amour et l’espoir. Avec la chaleur et l’éclairage de la lumière, OPPO espère créer un sentiment de calme et d’optimisme, encourageant les jeunes créateurs à dépasser les limites de l’art et à stimuler leur créativité.

OPPO Renovators 2021 comprend deux catégories de concours professionnels -ART TECH et ART TOY – ainsi qu’une catégorie Capture Portrait destinée aux passionnés de la création. Dans la catégorie ART TECH, les jeunes artistes peuvent librement explorer la fusion de la technologie et de l’art alors que dans la catégorie ART TOY, les artistes sont invités à imaginer leur propre vision de la mascotte d’OPPO, Ollie, sous la forme d’un jouet de collection. Dans la catégorie Capture Portrait, les participants peuvent soumettre leurs propres histoires humaines captivantes racontées à travers des images de portraits ou des vidéos.

Prix ​​et expositions mondiales pour les brillants artistes de demain

OPPO Renovators 2021 mobilisera les ressources mondiales d’OPPO pour aider à la croissance et au développement des artistes talentueux du programme. En plus d’un certain nombre de prix généreux et de récompenses, les œuvres d’art sélectionnées auront la possibilité d’être présentées lors des expositions mondiales, telles que le London Design Festival, l’Exposition Universelle de Dubaï et une exposition continue sur des plateformes spécialisées en ligne.

Les jeunes designers participant à OPPO Renovators 2021 auront aussi la chance de devenir des designers OPPO sous contrat, afin d’explorer des opportunités commerciales et réaliser davantage leurs idées créatives.

OPPO Renovators 2021 est non seulement organisé en collaboration avec les meilleures institutions d’art et de design du monde, mais également avec le soutien d’artistes et de designers de renom qui composent son jury. Les grands noms incluent Kashiwa Sato, le légendaire designer international, Gary Hill, un des fondateurs de l’art vidéo, Ryoichi Kurokawa, l’artiste audiovisuel et Tommy Li, le consultant en image de marque.

Tekiano avec communiqué