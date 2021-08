HUAWEI Band 6: Fonctionnalités du dernier bracelet intelligent de Huawei

HUAWEI Band 6, le dernier bracelet intelligent à la mode de Huawei se présente avec une autonomie prolongée. Il est livré avec une surveillance SpO2 toute la journée, un grand écran et une énorme autonomie de 2 semaines.

Le portable idéal pour les jeunes de la génération Y et les gourous du fitness toujours en mouvement. Nous avons réussi à mettre la main sur le HUAWEI Band 6 et voici trois raisons pour lesquelles nous l’aimons.

Le HUAWEI Band 6 est disponible sur HUAWEI Mall ( https://huaweimall.tn/ )et chez certains détaillants en Tunisie.

Surveillance de la santé de haut niveau et continue

Surveiller votre santé est devenu obligatoire. Le dernier bracelet à la mode de Huawei permet de surveiller toute la journée la saturation en oxygène du sang (SpO2) [1], un indicateur important de la santé et de la condition physique d’une personne. Vous pouvez également suivre les performances de votre cœur avec la technologie de surveillance de la fréquence cardiaque HUAWEI TruSeen™ 4.0, qui surveille votre fréquence cardiaque en continu et rapidement. Connaître la qualité de votre sommeil ainsi que son rythme après votre réveil le matin et avant d’attaquer votre journée est la clé d’un style de vie serein.

Grâce à la technologie HUAWEI TruSleepTM 2.0, vous pouvez connaître la qualité de votre sommeil avec des données telles que le suivi de la fréquence cardiaque en temps réel, la respiration pendant le sommeil et l’analyse de données volumineuses qui aident toutes à mesurer la qualité de votre sommeil. Enfin, suivez votre relaxation avec des données en temps réel grâce à la technologie HUAWEI TruRelaxTM qui assure une surveillance de la pression 24h/24 et 7j/7, vous permettant de maintenir un état d’esprit détendu à tout moment.

Libérez votre style avec l’écran HD élégant

Le HUAWEI Band 6 a changé l’idée que les bracelets intelligents sont des accessoires ou des gadgets technologiques utilisés uniquement pour le suivi de la condition physique et de la santé. La bande intelligente de mode de Huawei combine un grand écran AMOLED éblouissant de 1,47 pouce : ce qui signifie que vous disposez d’une zone d’affichage plus grande pour afficher plus de contenu et plus de notifications. En plus de cela avec des commandes intelligentes intuitives; vous pouvez facilement glisser vers le haut et le bas, vers la gauche et la droite, tout comme si vous utilisiez l’écran tactile de votre smartphone pour naviguer et effectuer des tâches. De plus, le HUAWEI Band 6 est élégant et conforme à la mode, il se décline en quatre couleurs vives : Graphite Black, Sakura Pink, Amber Sunrise et Forest Green. Enfin, puisque vous allez probablement le porter toute la journée, vous seriez heureux de savoir que le HUAWEI Band 6 ne pèse que 18 g, ce qui le rend confortable à porter toute la journée.

Batterie pour durer 2 semaines entières

Robuste et puissant, il s’agit du HUAWEI Band 6. Un chipset à haute efficacité et des algorithmes intelligents d’économie d’énergie sont présents dans le dernier bracelet intelligent de Huawei. Oubliez le language technique; le HUAWEI Band 6 peut durer jusqu’à 14 jours2 pour une utilisation continue. De plus, le HUAWEI Band 6 prend en charge la charge rapide via un chargeur magnétique. Une charge de cinq minutes peut soutenir le HUAWEI Band 6 pendant deux jours d’utilisation typique.

Avec le HUAWEI Band 6, vous bénéficiez d’une détection automatique de l’entraînement en plus de 96 modes d’entraînement préinstallés. Emballé avec des fonctionnalités intelligentes et intéressantes qui rendent la vie quotidienne plus pratique, telles que l’identification intelligente des numéros inconnus, les appels entrants, les rappels de messages, le réglage de l’alarme et l’obturateur à distance de l’appareil photo qui vous permet de prendre des photos lorsque vous n’avez pas votre téléphone sur vous en plus du contrôle de la lecture de musique.

Que pensons-nous?

Eh bien, avec une surveillance SpO2 toute la journée pour vous tenir au courant de votre santé et de votre condition physique, un écran HD éblouissant de 1,47 pouce avec une autonomie époustouflante de 2 semaines et de solides fonctionnalités de suivi de la santé et de la condition physique, le HUAWEI Band 6 est le portable le plus attirant à obtenir maintenant.

[1] La saturation en oxygène du sang désigne la fraction d’hémoglobine saturée en oxygène par rapport à l’hémoglobine totale dans le sang. Ce produit n’est pas un dispositif médical et n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. La disponibilité peut varier selon les régions.

[2]Les données proviennent de résultats des tests effectués dans les laboratoires HUAWEI. L’autonomie est de 14 jours en utilisation normale ou bien 10 jours en utilisation intensive.

communiqué