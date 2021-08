Record de vaccination anti-covid : La Tunisie qui renait, photos et vidéos marquantes

La Tunisie se souviendra longtemps de cette date du dimanche 08 août 2021 qui correspond à la journée portes ouvertes pour la vaccination anti-covid. Un record a été enregistré, 551.008 doses de vaccins ont été administrés dans 24 gouvernorats de Tunisie en moins de 24H!

Une journée exceptionnelle sous le signe du défis et de l’espoir. Plus de 550 mille citoyens tunisiens et étrangers, ont défié la chaleur de la journée pour aller se faire vacciner dans l’un des 335 centres ouverts à l’occasion, et où ils ont été accueillis par des milliers de volontaires, médecins, militaires, personnels de santé, scouts, unités de la protection civile, membres du croissant rouge et beaucoup de jeunes lycéens.

S’il y a un mot pour qualifier les actions de cette journée, relayées par des centaines de photos et de vidéos sur les réseaux sociaux, c’est bien la solidarité remarquable entre les Tunisiens qui se sont aidés, mais aussi le bonheur partagé dans les centres de vaccination pendant et l’issue de cette journée marathonienne qui a pris fin en enregistrant un record en terme de nombre de vaccins administrés en une seule journée. 5% de la population tunisienne à été vacciné en ce 8 Août, c’est peut être même un record mondial!

Retour quelques beaux moments de cette journée exceptionnelle marquée par la vaccination de plus d’un demi million de citoyens en Tunisie en photos et vidéos :

° Se vacciner main dans la main (Hergla) (Photo Neirouz Marzouk)

° Célébration à Kerkennah

° Portée à bout de bras pour se faire vacciner :

° Des jeunes qui chantent pour divertir les citoyens dans un centre de vaccination :

° Un vieux danse de joie au lycée d’Essouassi

° Fin de la journée au lycée de Ghar EL Melh:

°Jci El Alia Bizerte:



Le ministère de la santé indique que le gouvernorat de Nabeul arrive en tête en termes de nombre de personnes vaccinées en cette journée, avec 62879 doses de vaccin administrées, suivie du gouvernorat de Sfax (45959 doses) puis le gouvernorat de Tunis (40756 doses).

Cette première journée nationale de dimanche 8 août a été destinée aux personnes âgées de 40 ans et plus qui n’ont préalablement reçu aucune dose. Le vaccin AstraZeneca a été administré dans tous les centres de vaccination, ouverts jusqu’à 21h.

D’autres journées nationales de vaccination intensive visent à accélérer la vaccination contre le coronavirus seront organisés à nouveau bientôt en Tunisie. La vaccination pour les citoyens âgés de 30 à 40 ans débute cette semaine.

Sara Tanit