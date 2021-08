Tunisie – météo : températures élevées et un record de chaleur enregistré à Kébili

Les températures sont toujours en hausse lundi 9 août 2021 en Tunisie. Elles atteindront 48°c dans le Nord-Ouest et le sud et oscilleront entre 35°c et 39°c près des côtes Est.

Vents modérés. Leur vitesse atteindra 40 km/h près des côtes, à partir de l’après-midi. Mer moutonneuse à agitée.

Un nouveau record de chaleur a été atteint, ce dimanche 8 août 2021, dans la région de Kébili (sud de la Tunisie), où le mercure a atteint 48,5 degrés. Le premier record de chaleur était 47, 6 degrés et a été enregistré, il y’a 22 ans, au même mois d’août (10 août) en 1999, selon les services météorologiques.

Les températures vont continuer à être élevées, durant les trois prochains jours, selon un bulletin spécial de l’INM, avec l’apparition de coups de sirocco dans la plupart des régions du pays.

Cette hausse sera remarquable à partir de lundi, 9 août 2021 jusqu’au mercredi 11 août 2021, avec des températures maximales qui dépasseront les moyennes ordinaires de 8 à 15 degrés. Des pluies faibles et locales sont, néanmoins, enregistrées actuellement, dans certaines délégations du nord.

Selon l’INM, les températures marqueront une légère baisse à partir de jeudi, 12 août 2021.Elles dépasseront les moyennes ordinaires de 4 à 8 degrés.