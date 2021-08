Chelsea vs Villarreal: où regarder le match Super Coupe d’Europe du 11 août 2021?

Chelsea affronte Villarreal mercredi 11 août 2021 dans le cadre de la finale de la Super Coupe d’Europe 2021. Le match Chelsea vs Villarreal se déroule à partir de 21h (20h HT) au National Football Stadium du Windsor Park à Belfast, en Irlande du Nord.

L’arbitre russe Sergei Karasev a été désigné pour diriger la rencontre opposant les vainqueurs de l’UEFA Champions League et de l’UEFA Europa League de la saison précédente, Chelsea FC et le Villarreal CF.

Vous pouvez regarder le match Chelsea vs Villarreal en direct live sur les chaines beinsports Premium 1, Canal+, RMC Sport 1, DAZN 1 Allemagne et Movistar Liga de Campeones. Le streaming du match Chelsea vs Villarreal est accessible sur beinconnect.