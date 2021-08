Messi au PSG: Le meilleur joueur au monde prend ses quartiers à Paris

L’équipe du PSG a officialisé l’arrivée de la superstar argentine, meilleur joueur au monde, Lionel Messi, qui a signé un contrat pour deux saisons, avec une année supplémentaire en option.

Lionel Messi s’engage jusqu’en 2023 au Paris SG, et portera le N° 30, celui qu’il avait à ses débuts en professionnel avec le FC Barcelone, entre 2004 et 2006, avant le 19 puis le 10.

La star Argentine Leo Messi déclare lors de la conférence de presse organisée au parc des princes à Paris dans la matinée du mercredi 11 août 2021, qu’il est très heureux de jouer au PSG. Tout le monde sait comment je suis parti de Barcelone. Mais à peine arrivé, je me sens très heureux, dit-il, et ajoute J’ai hâte de commencer à m’entrainer parce que j’ai trop envie de retrouver mes coéquipiers et démarrer cette nouvelle étape.

Je connais très bien le coach Mauricio Pochettino (actuel coach du PSG). Le fait qu’il soit Argentin, ça a aidé dès le début, ça a été important dans ma prise de décision. a-t-il précisé. Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi déclare quant à lui: Je suis ravi que Lionel Messi ait choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain et nous sommes fiers de l’accueillir à Paris, avec sa famille.

Les ambitions du champion du foot sont claires: Je viens avec beaucoup d’enthousiasme pour tenter de remporter une nouvelle Champions League, déclare Lionel Messi.

La presse française évoque pour Messi un salaire annuel net autour de 40 millions d’euros, et une conséquente prime à la signature. Ce salaire le placeraient au niveau de Neymar (36 millions d’euros), l’autre joueur phare du PSG et le footballeur le mieux payé de l’histoire du football français.

Le PSG affronte Strasbourg ce samedi 14 août, mais il faut attendre 2 ou 3 semaines avant de voir Leo Messi sur le terrain avec les couleurs du PSG.

Tekiano