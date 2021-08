Application mobile ‘Manara’ pour lutter contre les violences faites aux femmes en Tunisie

Dans le cadre de sa contribution à la lutte contre les violences face aux femmes, l’association Femme et Citoyenneté El Kef propose aux Tunisiennes une application mobile intitulée “Manara”. Elle permet à toute personne souhaitant signaler un problème de violence, poser une question ou connaître ses droits en Tunisie de le faire directement depuis son téléphone.

L’application Manara regroupe plus largement l’ensemble des informations sur le sujet : définitions des types de violence, textes de loi, procédures, ou encore, structures spécialisées. Plus encore, en créant un compte, chacun.e peut signaler un acte de violence en tant que témoin ou victime.

Fonctionnement de l’application Manara en vidéo:

Manara App Presentation (AR) Tunisia from Council of Europe OP Services on Vimeo.

Le processus qui a permis le développement de l’application a été novateur. Des équipes de jeunes tunisien.ne.s ont en effet été invitées à participer au hackathon « Ye7mik », où elles ont pu proposer leur vision d’une application destinée à protéger les femmes et les victimes de violences et être sensibilisées sur le sujet des violences faites aux femmes.

Un mois plus tard, l’équipe ayant le meilleur projet a été retenue pour poursuivre l’aventure et remporter un prix. Il s’agit d’ItNes, composée de Mehdi Manachou (entrepreneur), Meriem Mellef (doctorante en informatique) et Houssem Alayet (fonctionnaire).Manara est le fruit de leur travail, et de l’accompagnement qui leur a été offert.

L’application Manara est disponible en téléchargement gratuit sur Google Playstore à toute personne ayant un téléphone ou une tablette via le lien https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.manara

Tekiano avec communiqué