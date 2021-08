Encyclopédie des femmes tunisiennes : 101 femmes qui ont façonné la Tunisie à l’honneur

Le Centre de Recherches, d’Etudes, de Documentation et d’Information sur la Femme (CREDIF), édite, le premier support encyclopédique depuis sa création “L’encyclopédie des femmes Tunisiennes : cent et une femmes”. Son objectif est enrichir le paysage intellectuel et académique, de contribuer à l’ancrage de la culture de la reconnaissance envers la contribution et l’apport des femmes tunisiennes, chacune dans son domaine et de sauvegarder la mémoire féminine et ce à travers l’élaboration d’un document scientifique de référence qui sera mis à la disposition des chercheur-e-s et des jeunes.

L’encyclopédie comporte 101 personnages féminins présentés par ordre alphabétique. Ces personnages font partie de l’histoire de la Tunisie, de son époque antique jusqu’à nos jours. Des femmes aux parcours accomplis, qui ne sont plus parmi nous et dont l’histoire mérite d’être écrite. En plus de la présentation des personnages féminins l’encyclopédie comporte les portraits artistiques de quelques-unes.

L’encyclopédie comporte des femmes leaders en matière de science de culture, d’art, de militantisme et d’engagement. Elle met en lumière, les oubliées de la mémoire, les pionnières de la Tunisie, celles qui n’ont pas eu droit à la reconnaissance, à l’Histoire.

L’ouvrage est édité dans le cadre de la célébration de la Fête Nationale de la Femme, 13 août 2021 et dans la continuité du savoir cumulé en matière de sauvegarde de la mémoire féminine tunisienne.

Le contenu de l’encyclopédie sera décliné en formats et supports variés afin de présenter les icônes féminines de la Tunisie au grand public et notamment aux jeunes et aux chercheur-e-s.

Cette encyclopédie a été réalisée grâce à la contribution d’une soixantaine de professeur-e-s universitaires, spécialistes dans divers domaines, reconnus et confirmés sur le plan national et international.

Tekiano avec communiqué