Huawei publie ses résultats commerciaux pour le premier semestre 2021

Huawei vient de publier ses résultats commerciaux pour le premier semestre 2021. Il en ressort des réalisations qui restent parfaitement conformes aux prévisions. Dans le détail, Huawei a réussi à engranger, au cours du premier semestre 2021, pas moins de 49,62 milliards de dollars de revenus, dégageant ainsi une marge bénéficiaire nette de 9,8 %.

– Recettes de l’activité des opérateurs : environ 21,2 milliards de dollars US.

– Recettes des activités d’entreprise : 6,64 milliards USD

– Chiffre d’affaires de l’activité grand public : 21,01 milliards USD

“Nos objectifs stratégiques avaient été fixés sur cinq années”, a déclaré Eric Xu, président tournant de Huawei. “Notre objectif est de non seulement continuer à croître, mais aussi de le faire durablement. Notre leitmotiv: créer concrètement de la valeur pour nos clients et pour nos partenaires. Malgré une baisse du chiffre d’affaires de notre activité grand public causée par des facteurs externes, nous sommes convaincus que nos activités de transporteur et d’entreprise continueront à évoluer dans le temps.”

Xu a poursuivi : “Nous avons traversé une période difficile, et tous nos employés se sont mobilisés faisant preuve d’une détermination et d’une résilience extraordinaires. Je tiens à remercier chacun des membres de l’équipe Huawei pour tout ce qui a été accompli. Nous continuons toujours autant à croire profondément au pouvoir de la technologie numérique et à notre capacité à apporter des solutions qui soient nouvelles face aux problèmes auxquels le monde est aujourd’hui confronté. Nous continuerons à innover pour construire un monde qui soit à la fois intelligent et décarboné.”

