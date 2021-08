Covid-19 : Deux nouveaux dimanches intensifs de vaccination, plus de 6 millions de Tunisiens seraient vaccinés

Selon nos confrères de wmc, si on renouvelait l’expérience des deux journées de vaccination spéciales du 8 et du 15 août 2021 pour les deux derniers dimanches d’août, il serait possible d’atteindre la barre de 50% de la population tunisienne vaccinée.

En effet, le site web rappelle qu’à la clôture de la journée du 15 août, 29% de la population a reçu au moins une dose de vaccin, dont 16% ont obtenu toutes les injections requises et 13% ont reçu une dose en attendant la 2e dose de rappel.

Ainsi, avec une moyenne quotidienne de vaccination de 50 000 injections et le démarrage des vaccinations dans les pharmacies, dès le 16 août courant, ainsi que l’organisation de deux autres journées spéciales au cours du mois d’août, cela permettrait d’atteindre l’objectif des 50% de la population vaccinée (avec au moins une dose), estime wmc.