Tunisie – Coronavirus: Les jeunes se rendent en masse aux centres, 594 141 vaccinés en 1 jour

C’est une journée portes ouvertes pour la vaccination contre le Coronavirus exceptionnelle qu’a connu la Tunisie dimanche 15 août 2021. Cette journée dédiée à la vaccination des jeunes âgés entre 18 et 39 ans a été marquée par une grande affluence dans les 405 centres de vaccination mobilisés à cet effet. Le ministère de la santé annonce que 594 141 personnes au cours de cette seule journée, soit 5% de population tunisienne, encore un record!

1 187 329 convocations ont été envoyées afin d’inviter les personnes inscrites sur Evax.tn à venir se faire vacciner contre le Coronavirus. 48% des personnes convoqués se sont présentées aux centres de vaccinations, qui ont investis plus écoles primaires, collèges et lycées de Tunisie pour recevoir leur première dose.

Cette journée a été marquée par une mobilisation exceptionnelle de la société civile, notamment les volontaires, les membres du croissant rouge et des jeunes scouts tunisiens qui ont assuré l’organisation et l’orientation des convoqués en plus du personnel de santé. 750 médecins du secteur privé ont été présents de manière volontaire pour participer aux opérations de vaccination.

Sur les 573 624 doses de vaccin anti-covid 19 injectées, 36 079 personnes ont reçu une dose de unidose Janssen, le vaccin sans rappel destiné surtout aux étudiants et 55 059 ont reçu une dose unique +Covid-19. Les autres personnes ont reçu une première dose du vaccin Moderna.

Cette campagne, qui a ciblé les personnes âgées de 18 à 39 ans, s’est poursuivie de 7h00 jusqu’à 19hb00, dans l’objectif de stopper l’épidémie du Coronavirus et de rattraper le retard accusé par le pays en matière de vaccination.

Depuis le début de la campagne de vaccination en Tunisie, 3 375 321 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin, soit 29% de la population tunisienne, et 16% de la population ont terminé leur schéma de vaccination complet, alors que 13% sont en attente de rappel.

I.D.