Les Talibans ont gagné en Afghanistan! Des cartoonistes à travers le monde s’indignent (dessins)

Le président afghan Ashraf Ghani, en fuite à l’étranger, a reconnu dimanche la victoire des Talibans qui ont envahi le palais présidentiel à Kaboul. Presque 20 ans après avoir été chassés du pouvoir, la victoire militaire des talibans est totale, les forces gouvernementales s’étant effondrées sans le soutien américain.

Le président a quitté l’Afghanistan pour éviter un “bain de sang”, car “d’innombrables patriotes auraient été tués” et la capitale “aurait été détruite”. En dix jours, le mouvement islamiste radical, qui préconise l’application de la sharia ou la loi islamique, a pris le contrôle de quasiment tout l’Afghanistan.

Les talibans appliquent des châtiments conformes à leur interprétation stricte de la charia, tels que l’exécution publique des meurtriers et des adultères condamnés, et l’amputation des personnes reconnues coupables de vol. Les hommes doivent se laisser pousser la barbe et les femmes doivent porter la burka qui recouvre tout.

Les talibans interdisent également la télévision, la musique et le cinéma, et désapprouvent la scolarisation des filles à partir de 10 ans. Ils sont accusés de diverses violations des droits de l’homme et de la culture.

La crainte des femmes afghanes est plus que jamais d’actualité, en témoigne l’une d’elles, Shamsia Hassani, artiste de rue afghane qui partage ses dessins et graffitis sur les réseaux sociaux.

*Le dernier dessin en date de Shamsia est celle ci, elle l’a titré, “C’est peut être arrivé car on lancé nos rêves fleurir dans un pot noir…”

*Shamsia Hassani a aussi publié récemment ce dessin intitulé “Cauchemar'”

*Un autre cartooniste Afghan Shahid a édité un dessin intitulé “Après la victoire”

* La cartooniste Lida Afghan dessine une femme tenue en laisse

* Afghanistan 2021



* Et le noir fut

I.D.