Match Borussia Dortmund vs Bayern Munich: où regarder la finale de la Super Coupe d’Allemagne du 17 aout 2021?

Borussia Dortmund affronte Bayern Munich mardi 17 août 2021 dans le cadre de la finale de la Super Coupe d’Allemagne 2021. Le match Borussia Dortmund vs Bayern Munich se joue à 18H30 (19H30 HT) au Signal Iduna Park.

Le Bayern Munich a annoncé le décès de Gerd Müller dimanche 15 août, le légendaire buteur allemand qui s’est éteint à l’âge de 75 ans. C’est un des plus grands joueurs allemands de toutes l’histoire du football qui a disputé plus de 600 matchs avec le Bayern. Un hommage spécial lui sera rendu lors de cette finale de la Super Coupe d’Allemagne et ce klassiker allemand.

Le match Borussia Dortmund vs Bayern Munich sera transmis en direct live sur les chaines beinsports fr 1, Movistar Liga de Campeones, Vamos, Sky Sport Bundesliga 1 et Sky Sport Uno. Le streaming Borussia Dortmund vs Bayern Munich est disponible sur le site de beinconnect.

