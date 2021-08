Tunisie: Couvre- feu allégé et nouvelles mesures applicables dès jeudi 19 août 2021

La présidence de la république annonce dans un communiqué que le couvre-feu en Tunisie sera allégé et de nouvelles mesures seront appliquées à partir du jeudi 19 août 2021 pour lutter contre la propagation du Coronavirus sur tout le territoire. Le couvre feu en Tunisie sera appliqué à partir de minuit jusqu’à 05h00 à compter de ce jeudi, jusqu’à nouvel ordre.

L’interdiction de tous les rassemblements familiaux, privés et publics et les rassemblements dans les espaces clos est toujours en rigueur selon la présidences.

Par ailleurs, les personnes ayant effectuées un processus de vaccination complet contre le Covid-19 ont l’autorisation d’assister aux manifestations et aux rassemblements familiaux, privés et publics dans des espaces ouverts, avec la nécessité de respecter le protocole sanitaire.

Les propriétaires de restaurants et cafés pourront lever les chaises un peu plus tard et empêcher la consommation sur place à partir de dix heures du soir.

Les voyageurs arrivants en Tunisie sont toujours tenus de présenter un test PCR négatif lors de l’enregistrement et doivent se soumettre à une quarantaine obligatoire d’une durée de 10 jours à compter de la date d’entrée en Tunisie. Les personnes complètement vaccinées sont exclus de la quarantaine obligatoire.

La présidence de la république tunisienne rappelle que les autorités sanitaires civiles et militaires doivent intensifier et accélérer la campagne de vaccination contre le coronavirus et l’investigation approfondie pour détecter les porteurs de virus.

Les autorités compétentes doivent aussi doubler de vigilance et renforcer l’application et le contrôle des protocoles sanitaires et des mesures préventives individuelles et collectives dans tous les secteurs, espaces privés et publics, grandes surfaces et transports en commun.

Tekiano